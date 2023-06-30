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Марта Бондаренко, редакторка стрічки

ФСБ отримала завдання вбити Пригожина – Буданов

Пригожин

Після спроби збройного бунту в Росії ФСБ отримала завдання фізично ліквідувати власника ПВК Вагнера Євгена Пригожина.

Про це в інтерв’ю американському журналісту Говарду Альтману розповів начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов.

Він наголосив, що будь-які дії, спрямовані на дестабілізацію ситуації в Росії, корисні для України.

Кирило Буданов підтвердив, що українська розвідка давно знала про наміри заколоту всередині Росії.

– Ми не можемо говорити про їхній серйозний вплив (на війну Росії проти України. – Ред.), оскільки усі ці події тривали дуже короткий період часу. Утім завдано певної шкоди військово-космічним силам РФ. По-друге, ми не очікуємо появи ПВК Вагнера в Україні як окремого суб’єкта, який виконує власні операції. І я вважаю, що цей фактор для нас доволі важливий, ― заявив начальник ГУР МО України.

Саме вагнерівці проявили себе потужною бойовою силою, на відміну від регулярної армії РФ.

Кирило Буданов нагадав, що під час бунту найманці Вагнера знищили вісім російських військових літаків та гелікоптерів, зокрема повітряний захищений командний пункт на базі літака ІЛ-22 М.

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Тепер ФСБ отримало вказівку ліквідувати Пригожина. Чи буде це завдання успішним, стане відомо згодом.

– Так чи інакше, всі потенційні замахи на вбивство не будуть швидкими. Їм знадобиться певний час, щоб розробити відповідні підходи й досягти етапу, коли вони будуть готові до масштабної операції. Але я хотів би наголосити, що це велике відкрите питання. Чи вдасться їм це здійснити? Чи наважаться вони виконати цей наказ? – сказав Кирило Буданов.

Раніше телеканал CNN повідомив, що американська розвідка змогла зібрати дуже детальну й точну інформацію щодо планів заколоту Пригожина. Зокрема те, де і як вагнерівці планували наступати.

Кирило Буданов, ПВК Вагнера, ФСБ
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