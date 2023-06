РФ змушена збільшувати витрати на війну в Україні – розвідка Британії

Росії доведеться збільшувати прямі бюджетні витрати через війну, зокрема на безпеку окупованих територій та оборонні заходи в регіонах, що межують з Україною, вважають у розвідці Міністерства оборони Великої Британії.

Вони посилаються на звіт Стокгольмського міжнародного інституту дослідження проблем миру (SIPRI) за червень 2023 року, який оцінив бюджет військових витрат Росії на поточний рік у 6,6 трлн руб. ($85,8 млрд).

– Це дорівнює приблизно 4,4% російського ВВП порівняно з 3,6% у 2021 році, до вторгнення в Україну. Проте справжні військові витрати РФ залишаються невизначеними через недостатню прозорість і через використання засекречених статей бюджету, на які припадає приблизно 22% загального бюджету російського уряду, – наголошують у розвідці.

Попри те, що на війну в Україні витрачається лише частина оборонного бюджету, збільшення видатків, за даними британської розвідки, відзначає вартість діяльності Росії в Україні.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 30 June 2023.

