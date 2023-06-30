Укр Рус
Підтримати
Укр Рус
Популярні Ексклюзив
Її шукали 6 місяців, а ДНК так і не збіглася: донька про загибель матері через удар по ТЦ Амстор у Кременчуці
Повалив на підлогу, вдарив ногою в голову та лупцював кулаками. У Білій Церкві чоловік побив працівницю АЗС
Чи витримає ЗАЕС вибух та які території в зоні підвищеного ризику – радіобіолог
Запоріжжя, Муравейник, Москаленки: в Україні перейменують низку населених пунктів
Ексклюзив
Я кричала: Будь ласка, лишися вдома! Історія жінки, що втратила чоловіка під час удару по ТЦ у Кременчуці
Світ
Валентина Летяк, редакторка стрічки

РФ змушена збільшувати витрати на війну в Україні – розвідка Британії

російські солдати
Фото: Depositphotos

Росії доведеться збільшувати прямі бюджетні витрати через війну, зокрема на безпеку окупованих територій та оборонні заходи в регіонах, що межують з Україною, вважають у розвідці Міністерства оборони Великої Британії.

Вони посилаються на звіт Стокгольмського міжнародного інституту дослідження проблем миру (SIPRI) за червень 2023 року, який оцінив бюджет військових витрат Росії на поточний рік у 6,6 трлн руб. ($85,8 млрд).

– Це дорівнює приблизно 4,4% російського ВВП порівняно з 3,6% у 2021 році, до вторгнення в Україну. Проте справжні військові витрати РФ залишаються невизначеними через недостатню прозорість і через використання засекречених статей бюджету, на які припадає приблизно 22% загального бюджету російського уряду, – наголошують у розвідці.

Попри те, що на війну в Україні витрачається лише частина оборонного бюджету, збільшення видатків, за даними британської розвідки, відзначає вартість діяльності Росії в Україні.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 492-гу добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Війна в Україні, Велика Британія, витрати на оборону, Міноборони РФ, Розвідка, Російська агресія, Росія
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Уночі на Харківщині в руках підлітка вибухнула граната
Швидка допомога
11 вибухів у Бердянську: в районі аеропорту горить і детонує
РФ змушена збільшувати витрати на війну в Україні – розвідка Британії
Сили оборони перехопили стратегічну ініціативу: Маляр пояснила, що відбувається на фронті
Ганна Маляр
Онлайн-карта бойових дій в Україні: де точаться бої на 30.06.2023
карта бойових дій 26.06.2023
Байден може схвалити надання Україні касетних боєприпасів – CNN
РФ змушена збільшувати витрати на війну в Україні – розвідка Британії
Відео
Подорожі
Водоспади, термальні джерела, зелені садиби – як і де відпочити на Закарпатті

Де відпочити на Закарпатті, що подивитися і яка вартість садиб – у матеріалі.

Світлана Ковбиця, Каріна Зуєва
Новини Факти ICTV – випуск новин за 9:30 (30.06.2023)
РФ змушена збільшувати витрати на війну в Україні – розвідка Британії
Новини Факти ICTV – випуск новин за 9:00 (30.06.2023)
РФ змушена збільшувати витрати на війну в Україні – розвідка Британії
Новини Факти ICTV – випуск новин за 8:30 (30.06.2023)
РФ змушена збільшувати витрати на війну в Україні – розвідка Британії
Новини Факти ICTV – випуск новин за 8:00 (30.06.2023)
РФ змушена збільшувати витрати на війну в Україні – розвідка Британії
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь