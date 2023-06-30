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Марта Бондаренко, редакторка стрічки

Росія не має можливості виробляти нову якісну броньовану техніку – Черник

танк т-55
Фото: Pixabay

Україна має більший потенціал для ведення воєнних дій, ніж росіяни. Але противник перебуває у глухій обороні – він б’ється на смерть, адже має значний людський ресурс.

Таку думку в ефірі Єдиних новин висловив Петро Черник, військовий експерт.

За його словами, у росіян більше солдатів, адже це 140-мільйонна нація. Українців значно менше. Росіяни встигли наштампувати 100 млн автоматів Калашникова, а рушниць Мосіна близько 37 млн одиниць.

Крім того, на складах РФ має ще 15 тис. одиниць найрізноманітнішої старої броньованої техніки: танки Т-54, Т-62 та БМП. Петро Черник наголошує, якщо треба, то росіяни зі старого брухту склепають щось, що зможе їхати і теж пустять у бій. Такої техніки у них ще достатньо.

– Але якісної техніки росіяни майже не мають і виробляти не зможуть. Танків Т-90 можуть випускати максимум до 25 одиниць на місяць. В річних показниках – це критично мала кількість. На цю хвилину – це битва Давида і Голіафа, де роль Давида виконуємо ми, а роль Голіафа – Російська Федерація, – заявив Петро Черник.

Армія Росії, Війна в Україні
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