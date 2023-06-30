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Ілля Нежигай, редактор стрічки

Союзники по НАТО запропонують Столтенбергу залишитися генсеком ще на рік – AP

Союзники по НАТО запропонують Столтенбергу залишитися генсеком ще на рік – AP
Фото: Getty Images

Держави-члени НАТО досягли попередньої домовленості про те, щоб попросити генерального секретаря Організації Північноатлантичного договору Єнса Столтенберга залишитися на цій посаді ще на один рік.

Про це заявив американський чиновник, якого цитує інформаційне агентство Associated Press.

За словами чиновника, рішення ще має бути остаточно ухвалене країнами-членами НАТО.

Столтенберг, який є колишнім прем’єр-міністр Норвегії, обіймає цю посаду з 2014 року.

Термін його повноважень мав закінчитися минулого року, але його продовжили вдруге, щоб зберегти “тверду руку біля керма” під час вторгнення Росії в Україну.

Анонімний чиновник США повідомив, що рішення офіційно звернутися до Столтенберга з проханням продовжити його перебування на посаді ще на один рік, як очікується, відбудеться відносно скоро.

Останнім часом почали розглядатись різні державні діячі щодо того, хто стане наступним генсеком НАТО, оскільки Єнс Столтенберг вже декілька разів публічно казав, що “немає наміру боротися” за продовження мандату. Водночас він не виключив, що продовжить свою роботу.

Дискусії щодо наступного генсека відновились не лише під час російської агресії проти України, але й під час внутрішніх розбіжностей та посиленням Китаю.

Як писало видання Financial Time, через складнощі з обранням наступника Столтенберга, чинний генсек, який задовольняє усіх членів НАТО, може зберегти свою посаду і вчетверте отримати мандат лідера Північноатлантичного блоку.

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Джерело: AP
Єнс Столтенберг, Війна в Україні, НАТО
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