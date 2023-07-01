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Світ
Ілля Нежигай, редактор стрічки

Угорщина відкинула наміри ЄС збільшити фінансування оборони України

Віктор Орбан
Фото: Depositphotos

Угорщина не згодна з планами Європейської Комісії щодо виділення додаткових коштів Україні і не бажає вносити додаткові гроші для фінансування збільшених витрат ЄС на обслуговування боргу.

Про це заявив прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан у п’ятницю в ефірі державного радіо, слова якого наводить The Guardian.

– Ясно одне, ми, угорці… не дамо більше грошей Україні, поки вони не скажуть, куди поділися попередні кошти на суму близько €70 млрд, – сказав Орбан.

Він також назвав “абсолютно безглуздим і абсурдним”, що Угорщина повинна виділяти більше грошей на фінансування витрат з обслуговування боргу за кредитом. За словами Орбана, Угорщина “досі не отримала коштів, які ми маємо право отримати”.

Угорський прем’єр виступав у кулуарах саміту лідерів ЄС у Брюсселі, після якого Угорщина – поряд із Польщею – не отримала коштів із фонду відновлення ЄС на тлі суперечки про верховенство закону.

У четвер лідери ЄС заявили, що візьмуть на себе довгострокові зобов’язання зі зміцнення безпеки України, тоді як президент України Володимир Зеленський закликав їх почати роботу над новим раундом санкцій проти Росії.

Орбан заявив, що практично немає шансів, що країни-члени ЄС схвалять ці фінансові плани, і що почнеться “довга боротьба”.

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Джерело: The Guardian
ЄС, Війна в Україні, Віктор Орбан, санкції, Угорщина
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