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Марта Бондаренко, редакторка стрічки

Якби Пригожин дійшов до Москви, то всі б побачили, що Кремль порожній – Буданов

Євген Пригожин
Фото: Getty Images

Якби власник ПВК Вагнера Євген Пригожин зі своїми бойовиками дійшов до Москви під час бунту, то показав би росіянам, що Кремль порожній.

Про це очільник Головного управління розвідки Кирило Буданов заявив в інтерв’ю виданню War Zone.

Генерал-майор Кирило Буданов наголосив, що мав дуже хороший настрій, коли почув, що Пригожин йде на Москву. Адже будь-які дії, які впливають на дестабілізацію всередині Росії, вигідні для України.

Щодо заколоту Пригожина, то, за словами очільник ГУР, якби власник ПВК Вагнера реалізував свій початковий план, Росія вже була б розділена принаймні на дві частини.

– Якби Пригожин того дня увійшов у Кремль, він би показав суспільству, що Кремль порожній. Міністрів немає. Справжніх високопосадовців там немає. Вони всі втекли, а він би продемонстрував, що зараз у Росії немає влади. Але з іншого боку, деякі чиновники із Санкт-Петербурга чи звідкись почали б стверджувати, що вони є легітимною владою, що створило б в країні ситуацію двох влад, які відразу б розділилися, – сказав керівник ГУР.

За словами Кирила Буданова, російська ФСБ отримала завдання вбити Євгена Пригожина.

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Кирило Буданов

Кирило Буданов, Кремль, ПВК Вагнера
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