ЄС думає накласти податки на кошти Центробанку РФ, щоб передати їх Україні – Bloomberg

Лідери Європейського Союзу підтримують план із запровадження податку на прибуток, отриманий від активів російських центральних банків на суму понад €200 млрд (близько $217 млрд), для надання допомоги у відновленні України, і прагнутимуть заручитися політичною підтримкою ключових країн Групи семи.

Як пише Bloomberg із посиланням на джерела, обізнані з перебігом переговорів, у четвер на саміті в Брюсселі лідери ЄС підтримали обережне вивчення можливості введення податку на прибуток, незважаючи на цілу низку складних питань, що стосуються використання активів, які потрапили під санкції.

Голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн раніше заявляла, що представить план до літніх канікул, але тепер строки пропозиції незрозумілі з огляду на низку перешкод, які ще належить вирішити, сказали джерела Bloomberg.

Очікується, що активи російських центральних банків, іммобілізовані в ЄС, принесуть близько €3 млрд прибутку. Більше половини активів – це готівка і депозити, а “значна частина” суми, що залишилася, – цінні папери, які перетворюватимуться на готівку в міру настання терміну їхнього погашення в найближчі два-три роки. Багато з цих коштів перебувають у Бельгії в розрахунковому гіганті Euroclear Ltd., де до першого кварталу цього року вони згенерували майже €750 млн.

– Під час цієї Європейської ради ми обговорювали тему іммобілізованих російських активів. Ми, комісія, виступимо з пропозицією, і ми завбачливо зосередимося на отриманні прибутку від іммобілізованих активів російського центрального банку, – сказала фон дер Ляєн журналістам після саміту в п’ятницю.

Перспектива оподаткування та конфіскації надприбутків порушує як юридичні, так і фінансові питання, зазначає Bloomberg. Кілька лідерів на саміті наголосили на занепокоєності, вперше висловленій Європейським центральним банком, який попередив, що використання доходів від активів може спонукати власників офіційних резервів відмовитися від євро, повідомляє People.

Прихильники плану зазначили, що більший ризик стабільності було подолано, коли активи центрального банку були заблоковані, пише Bloomberg.

У рамках цих же зусиль ЄС буде шукати підтримки у країн Великої сімки, незважаючи на те, що переважна більшість активів центральних банків, що потрапили під санкції, перебувають у Європі. За словами співрозмовників видання, це пов’язано з тим, що кілька держав хочуть отримати підтримку G7 як умову для просування вперед. Однак, найімовірніше, це залишиться пропозицією ЄС, а не ініціативою G7, сказав інший співрозмовник.

ЄС і США вже обговорювали ці плани, і адміністрація президента США Джо Байдена була проінформована про хід роботи, сказав один зі співрозмовників Bloomberg. Обговорення зі США та іншими країнами триватимуть найближчими днями і тижнями.

Офіційний представник Великої Британії заявив, що офіційний Лондон підтримує план ЄС зі стягнення податку й обговорює його з блоком.

З політичного погляду, виконавча гілка ЄС, перш ніж представити офіційну пропозицію, захоче, щоб низка ключових держав-членів, включно з Бельгією та Францією, де розташована велика частина активів, зайняли тверду позицію, вважають аналітики видання.

Раніше ЄС уже оцінював, що розглянутий ним окремий варіант – створення організації для інвестування коштів і використання отриманих коштів для відновлення України – надто складний і сумнівний з юридичного погляду. Він також дійшов висновку, що конфіскація активів неможлива.

Проте, незважаючи на те, що варіант вилучення активів є найменш проблематичним з усіх розглянутих ідей, існує певний юридичний ризик того, що він може бути оскаржений у суді. Дехто стверджує, що відсотки і прибуток, одержувані від фондів, є частиною активів, що перебувають під санкціями, які в кінцевому підсумку належать Росії.

За словами співрозмовників, офіційну пропозицію щодо цього варіанту розглядатимуть як інструмент зовнішньої політики – той самий інструмент, у межах якого ухвалюють санкції, – і для її ухвалення знадобиться підтримка всіх держав-членів.

Джерело : Bloomberg

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.