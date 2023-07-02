Глава ЦРУ оцінив, як заколот Пригожина вплине на внутрішню ситуацію в РФ

Збройний заколот приватної військової компанії Вагнера в Росії, що стався минулого тижня, свідчить про “роз’їдаючий вплив” війни в Україні на російське суспільство.

Про це заявив директор ЦРУ Вільямс Бернс, виступаючи на заході, організованому Фондом Дітчлі, який проводить конференції, присвячені британо-американським відносинам, в Оксфордширі.

Заява Бернса сталася після того, як стало відомо, що він нібито здійснив секретну поїздку в Україну для зустрічі з президентом Володимиром Зеленським та співробітниками розвідки.

– Вражає, що (власник ПВК Вагнер Євген, – Ред.) Пригожин передував своїм діям уїдливим звинуваченням на адресу Кремля в безглуздому обґрунтуванні вторгнення в Україну і на адресу російського військового керівництва під час війни, – сказав він.

Перед тим як почати збройний заколот проти Кремля, Пригожин випустив серію аудіозвернень, у яких він звинуватив російських військових керівників у спробі “обдурити громадськість і розповісти історію про те, що з боку України була якась божевільна агресія, що – разом з усім блоком НАТО – Україна планувала напасти на нас”.

Вільям Бернс, коментуючи це, припустив, що наслідки “цих слів і цих дій даватимуться взнаки ще певний час”, що стане яскравим нагадуванням про “ефект, що роз’їдає війну Путіна на його власне суспільство і його власний режим”.

Джерело : The Guardian

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