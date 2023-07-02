Укр Рус
Підтримати
Укр Рус
Популярні
У Броварах чоловік під час масажу зґвалтував 15-річного підлітка – йому повідомили про підозру
У Києві прогримів потужний вибух, повітряна тривога не оголошена
На Хортиці виявили унікальний човен, якому може бути до 500 років
Чи витримає ЗАЕС вибух та які території в зоні підвищеного ризику – радіобіолог
На одну бабусю оформлено 10 чоловіків: чому розширили перелік осіб, які підлягають мобілізації
Світ
Ілля Нежигай, редактор стрічки

Глава ЦРУ оцінив, як заколот Пригожина вплине на внутрішню ситуацію в РФ

Вільям Бернс
Фото: Getty Images

Збройний заколот приватної військової компанії Вагнера в Росії, що стався минулого тижня, свідчить про “роз’їдаючий вплив” війни в Україні на російське суспільство.

Про це заявив директор ЦРУ Вільямс Бернс, виступаючи на заході, організованому Фондом Дітчлі, який проводить конференції, присвячені британо-американським відносинам, в Оксфордширі.

Заява Бернса сталася після того, як стало відомо, що він нібито здійснив секретну поїздку в Україну для зустрічі з президентом Володимиром Зеленським та співробітниками розвідки.

– Вражає, що (власник ПВК Вагнер Євген, – Ред.) Пригожин передував своїм діям уїдливим звинуваченням на адресу Кремля в безглуздому обґрунтуванні вторгнення в Україну і на адресу російського військового керівництва під час війни, – сказав він.

Перед тим як почати збройний заколот проти Кремля, Пригожин випустив серію аудіозвернень, у яких він звинуватив російських військових керівників у спробі “обдурити громадськість і розповісти історію про те, що з боку України була якась божевільна агресія, що – разом з усім блоком НАТО – Україна планувала напасти на нас”.

Вільям Бернс, коментуючи це, припустив, що наслідки “цих слів і цих дій даватимуться взнаки ще певний час”, що стане яскравим нагадуванням про “ефект, що роз’їдає війну Путіна на його власне суспільство і його власний режим”.

Читайте також
Україна має скористатися слабкістю Кремля після заколоту Пригожина – Зеленський
Володимир Зеленський

Джерело: The Guardian
ПВК Вагнера, Росія, США, ЦРУ
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
У Білорусі поки не зафіксовано жодного підрозділу вагнерівців – Наєв
Глава ЦРУ оцінив, як заколот Пригожина вплине на внутрішню ситуацію в РФ
Подоляк відкинув можливість початку переговорів з Росією після підступів ЗСУ до Криму
Глава ЦРУ оцінив, як заколот Пригожина вплине на внутрішню ситуацію в РФ
Не доплив: у Росії помер “ексзаступник прокурора” Криму під час запливу через Волгу
Глава ЦРУ оцінив, як заколот Пригожина вплине на внутрішню ситуацію в РФ
Російський депутат та двоє колаборантів підозрюються у депортації українських дітей – ОГП
українські діти
”Країна 404″: у Харкові таксист заперечив існування України та нахамив пасажирці
Глава ЦРУ оцінив, як заколот Пригожина вплине на внутрішню ситуацію в РФ
Відео
”Мене поранило, а свої кинули”: історії полонених російських загарбників

Страх перед в’язницею змусив деяких росіян пристати до лав окупаційних військ та покладатися на долю. Вона була до них прихильною: ці росіяни, принаймні, вижили. Нині в полоні бідкаються, що їхнім командирам було наплювати на солдатів, а поранених – кидали напризволяще.

Андрій Почтєв
Ігнорування не допоможе: Нафтогаз знає, як змусити РФ відплатити за збитки в Криму
Глава ЦРУ оцінив, як заколот Пригожина вплине на внутрішню ситуацію в РФ
Мистецтво, яке не просто надихає: PinchukArtCentre презентував одразу три виставки
PinchukArtCentre
Новини Факти ICTV – випуск новин за 11:30 (30.06.2023)
Глава ЦРУ оцінив, як заколот Пригожина вплине на внутрішню ситуацію в РФ
Новини Факти ICTV – випуск новин за 11:00 (30.06.2023)
Глава ЦРУ оцінив, як заколот Пригожина вплине на внутрішню ситуацію в РФ
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь