Глава ЦРУ оцінив, як заколот Пригожина вплине на внутрішню ситуацію в РФ
Збройний заколот приватної військової компанії Вагнера в Росії, що стався минулого тижня, свідчить про “роз’їдаючий вплив” війни в Україні на російське суспільство.
Про це заявив директор ЦРУ Вільямс Бернс, виступаючи на заході, організованому Фондом Дітчлі, який проводить конференції, присвячені британо-американським відносинам, в Оксфордширі.
Заява Бернса сталася після того, як стало відомо, що він нібито здійснив секретну поїздку в Україну для зустрічі з президентом Володимиром Зеленським та співробітниками розвідки.
– Вражає, що (власник ПВК Вагнер Євген, – Ред.) Пригожин передував своїм діям уїдливим звинуваченням на адресу Кремля в безглуздому обґрунтуванні вторгнення в Україну і на адресу російського військового керівництва під час війни, – сказав він.
Перед тим як почати збройний заколот проти Кремля, Пригожин випустив серію аудіозвернень, у яких він звинуватив російських військових керівників у спробі “обдурити громадськість і розповісти історію про те, що з боку України була якась божевільна агресія, що – разом з усім блоком НАТО – Україна планувала напасти на нас”.
Вільям Бернс, коментуючи це, припустив, що наслідки “цих слів і цих дій даватимуться взнаки ще певний час”, що стане яскравим нагадуванням про “ефект, що роз’їдає війну Путіна на його власне суспільство і його власний режим”.
Страх перед в’язницею змусив деяких росіян пристати до лав окупаційних військ та покладатися на долю. Вона була до них прихильною: ці росіяни, принаймні, вижили. Нині в полоні бідкаються, що їхнім командирам було наплювати на солдатів, а поранених – кидали напризволяще.Андрій Почтєв