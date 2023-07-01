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Ілля Нежигай, редактор стрічки

Не доплив: у Росії помер “ексзаступник прокурора” Криму під час запливу через Волгу

Не доплив: у Росії помер “ексзаступник прокурора” Криму під час запливу через Волгу

У російського головного прокурора республіки Чувашія Андрія Фоміна зупинилося серце під час запливу через Волгу.

Про це в суботу, 1 липня, пишуть російські Telegram-канали.

Вже колишній головний прокурор Чувашії, якому було 57 років, і раніше брав участь у таких заходах. Цьогоріч, під час такого традиційного запливу через Волгу на 2,2 км, близько 13:00 1 липня, в нього зупинилось серце за 150 метрів від берега.

Зазначимо, що Андрій Фомін у період з 2014 по 2020 роки був очільником окупаційної влади на посаді “заступника прокурора” незаконного анексованого Криму.

У Telegram-каналах, підконтрольних російській владі, повідомляється, що рятувальники дістали тіло Андрія Фоміна на берег вже непритомним. Попри зусилля медиків врятувати російського посадовця, спроби залишились без успіху, він помер.

Зазначається, що під час запливу сам Фомін був вдягнутий у гідрокостюм та мав із собою рятувальний засіб. Додається, що під час запливу прокурора Чувашії супроводжував інструктор та працівниця прокуратури.

За даними російських Telegram-каналів, усі учасники, які були допущені до запливу, начебто надавали довідки від медичних закладів та зранку проходили огляд лікарів.

Додамо, раніше у Росії помер заступник міністра науки і вищої освіти Петро Кучеренко, який, разом із цим, був чоловіком російської співачки Діани Гурцької.

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