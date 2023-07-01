Уряд Ічкерії хоче створити спецтрибунал проти Кадирова й Ахмата

Уряд Чеченської Республіки Ічкерія у вигнанні опрацьовує можливість створення спеціального трибуналу проти нинішнього глави Чечні Рамзана Кадирова за створення релігійного екстремістського підрозділу Ахмат, який скоїв злочини проти людяності в України.

Про це повідомив член уряду Ічкерії у вигнанні Інал Шеріп у коментарі українським журналістам.

За його словами, ідеологія, яку сповідує підрозділ, дає підстави вважати його релігійною екстремістською сектою, яка становить загрозу для народів Кавказу та Європи. Зокрема, в Ахматі виправдовують свою участь у повномасштабній війні проти України.

– Ця релігійна секта скоїла злочини проти людяності в Європі. Релігійне сектантство пускає корені як у Чечні, так і на Північному Кавказі, у всьому світові. Створення спецтрибуналу проти Кадирова та Ахмата дуже важливе не лише для Чечні та України, – вважає Шеріп.

За його словами, у Чечні створено велику групу релігійних менеджерів з тисячі осіб, більша частина з яких здобула освіту в Університеті Дамаска в Сирії.

Він звернув увагу, що майже всі випускники шаріатського відділення Університету Дамаска з пострадянських країн підконтрольні російським спецслужбам, тому важливо виявити всіх причетних до створення Ахмата на території РФ та за кордоном.

Джерело : Укрінформ

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