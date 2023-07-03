Байден у липні відвідає самітом НАТО, Велику Британію та Гельсінкі – Білий дім

Із 9 до 13 липня президент США Джо Байден вирушить у турне до Європи, під час якого спочатку відвідає Велику Британію, а потім саміт НАТО у Вільнюсі та в Гельсінкі.

– Спочатку президент Байден здійснить поїздку до Лондона на переговори з королем Чарльзом III і прем’єр-міністром Ріші Сунаком для подальшого зміцнення близьких відносин між нашими народами. Потім президент поїде до Литви у Вільнюс для участі у 74-му саміті НАТО з 11 по 12 липня, – ідеться у заяві Білого дому.

Після саміту 13 липня Байден вирушить до Гельсінкі на саміт США і країн Північної Європи.

До речі, наприкінці червня стало відомо, що Джо Байден незабаром проведе телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським.

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