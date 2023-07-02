На додаток до кількох тисяч прикордонників й солдатів. Польща посилить кордон з Білоруссю поліцейськими

Польща додатково направить 500 поліцейських до свого кордону з Білоруссю.

Про це заявив глава МВС Маріуш Камінський.

– У зв’язку з напруженою ситуацією на кордоні з Білоруссю я вирішив посилити наші сили 500 польськими поліцейськими з превентивних підрозділів та підрозділів контртероризму, – написав він у Twitter.

Камінський додав, що правоохоронці приєднаються до 5 тис. прикордонників й 2 тис. солдатів, які вже охороняють безпеку цього кордону.

W związku z napiętą sytuacją na granicy z ????????, podjąłem decyzję o wzmocnieniu naszych sił grupą 500 funkcjonariuszy @PolskaPolicja z oddziałów prewencji i kontrterrorystami. Dołączą oni do 5000 funkcjon. @Straz_Graniczna i 2000 żołnierzy pilnujących bezpieczeństwa tej granicy ???????? — Mariusz Kamiński (@Kaminski_M_) July 2, 2023

Раніше Польща, Латвія і Литва закликали посилити східний фланг НАТО через переміщення ПВК Вагнера до Білорусі.

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