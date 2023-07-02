На додаток до кількох тисяч прикордонників й солдатів. Польща посилить кордон з Білоруссю поліцейськими
Польща додатково направить 500 поліцейських до свого кордону з Білоруссю.
Про це заявив глава МВС Маріуш Камінський.
– У зв’язку з напруженою ситуацією на кордоні з Білоруссю я вирішив посилити наші сили 500 польськими поліцейськими з превентивних підрозділів та підрозділів контртероризму, – написав він у Twitter.
Камінський додав, що правоохоронці приєднаються до 5 тис. прикордонників й 2 тис. солдатів, які вже охороняють безпеку цього кордону.
W związku z napiętą sytuacją na granicy z ????????, podjąłem decyzję o wzmocnieniu naszych sił grupą 500 funkcjonariuszy @PolskaPolicja z oddziałów prewencji i kontrterrorystami. Dołączą oni do 5000 funkcjon. @Straz_Graniczna i 2000 żołnierzy pilnujących bezpieczeństwa tej granicy ????????
— Mariusz Kamiński (@Kaminski_M_) July 2, 2023
Раніше Польща, Латвія і Литва закликали посилити східний фланг НАТО через переміщення ПВК Вагнера до Білорусі.
Страх перед в’язницею змусив деяких росіян пристати до лав окупаційних військ та покладатися на долю. Вона була до них прихильною: ці росіяни, принаймні, вижили. Нині в полоні бідкаються, що їхнім командирам було наплювати на солдатів, а поранених – кидали напризволяще.Андрій Почтєв