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Бедрак Вікторія, редакторка стрічки

На додаток до кількох тисяч прикордонників й солдатів. Польща посилить кордон з Білоруссю поліцейськими

польські військові
Фото: Depositphotos

Польща додатково направить 500 поліцейських до свого кордону з Білоруссю.

Про це заявив глава МВС Маріуш Камінський.

– У зв’язку з напруженою ситуацією на кордоні з Білоруссю я вирішив посилити наші сили 500 польськими поліцейськими з превентивних підрозділів та підрозділів контртероризму, – написав він у Twitter.

Камінський додав, що правоохоронці приєднаються до 5 тис. прикордонників й 2 тис. солдатів, які вже охороняють безпеку цього кордону.

Раніше Польща, Латвія і Литва закликали посилити східний фланг НАТО через переміщення ПВК Вагнера до Білорусі.

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Білорусь, Війна в Україні, Польща
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