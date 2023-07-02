Є ймовірність, що це його останні дні: у Кадирова погіршилось здоров’я
У ЗМІ шириться інформація, що у глави Чечні Рамзана Кадирова погіршилося здоров’я. Подейкують, що у нього проблеми з нирками.
Джерела інформують, що під час візиту до Дагестана кремлівський диктатор Володимир Путін відвідував Кадирова і віддав розпорядження про організацію медичної допомоги.
Таку інформацію у своєму Telegram-каналі підтвердив також чеченський опозиціонер, прихильник незалежної Ічкерії Тумсо Абдурахманов (відомий під псевдонімом Абу-Саддам Шишані).
– Надходить інформація, що Кадиров перебуває при смерті і вже не розмовляє. Нирки остаточно відмовили, діаліз не допомагає, – повідомив він.
Водночас чеченський опозиціонер не виключає летальний результат для Кадирова.
– Не виключено, що це його останні дні, – пише він.
Абдурахманов також звернув увагу на те, що Кадиров не був присутній на нещодавній селекторній нараді у Путіна з главами Північно-Кавказьких республік. Абу-Саддам Шишані також зазначив, що голова Чечні не постав перед камерами і не привітав зі святом Ід аль-Адха.
– Замість Рамзана виступив його племінник Хамзат Кадиров, заявивши, що дядько перебуває у відрядженні в Москві і доручив йому привітати народ від свого імені. Напевно, Кадиров зовсім поганий і не може показатися перед людьми. Ймовірно, що Кадиров перебуває на лікуванні в ЦКЛ Управління справами президента РФ, – резюмував чеченський опозиціонер.
Страх перед в’язницею змусив деяких росіян пристати до лав окупаційних військ та покладатися на долю. Вона була до них прихильною: ці росіяни, принаймні, вижили. Нині в полоні бідкаються, що їхнім командирам було наплювати на солдатів, а поранених – кидали напризволяще.Андрій Почтєв