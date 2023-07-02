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Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки

Є ймовірність, що це його останні дні: у Кадирова погіршилось здоров’я

Рамзан Кадиров
Фото: Getty Images

У ЗМІ шириться інформація, що у глави Чечні Рамзана Кадирова погіршилося здоров’я. Подейкують, що у нього проблеми з нирками.

Джерела інформують, що під час візиту до Дагестана кремлівський диктатор Володимир Путін відвідував Кадирова і віддав розпорядження про організацію медичної допомоги.

Таку інформацію у своєму Telegram-каналі підтвердив також чеченський опозиціонер, прихильник незалежної Ічкерії Тумсо Абдурахманов (відомий під псевдонімом Абу-Саддам Шишані).

– Надходить інформація, що Кадиров перебуває при смерті і вже не розмовляє. Нирки остаточно відмовили, діаліз не допомагає, – повідомив він.

Водночас чеченський опозиціонер не виключає летальний результат для Кадирова.

– Не виключено, що це його останні дні, – пише він.

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Абдурахманов також звернув увагу на те, що Кадиров не був присутній на нещодавній селекторній нараді у Путіна з главами Північно-Кавказьких республік. Абу-Саддам Шишані також зазначив, що голова Чечні не постав перед камерами і не привітав зі святом Ід аль-Адха.

– Замість Рамзана виступив його племінник Хамзат Кадиров, заявивши, що дядько перебуває у відрядженні в Москві і доручив йому привітати народ від свого імені. Напевно, Кадиров зовсім поганий і не може показатися перед людьми. Ймовірно, що Кадиров перебуває на лікуванні в ЦКЛ Управління справами президента РФ, – резюмував чеченський опозиціонер.

Володимир Путін, Рамзан Кадиров, Чечня
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