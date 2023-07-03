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Юлія Захарченко, редакторка стрічки

США планують інтегрувати технології штучного інтелекту для посилення армії – Міллі

США планують інтегрувати технології штучного інтелекту для посилення армії – Міллі
Фото: Факти ICTV

Армія Сполучених Штатів Америки має наміри оприлюднити доктрину, спрямовану на модернізацію в довгостроковій перспективі. Вона охоплюватиме використання штучного інтелекту та квантових обчислень для ведення війни.

Про це заявив очільник Об’єднаного комітету начальників штабів США Марк Міллі під час брифінгу. Генерал стверджує, що США хочуть оптимізувати технології для переваги власної армії.

– Ми робимо це не для того, щоб вести війну, а для того, щоб стримати війну великих держав, – наголосив Міллі.

За словами Міллі, технології штучного інтелекту здатні навіть до відтворення емоцій, тому вони матимуть великий і навіть фундаментальний вплив на військових.

Наразі залишається питанням, в які терміни стане доступною нова технологія та як її планують адаптувати для військових цілей.

Експерти прогнозують про військову адаптацію технологій ШІ вже через п’ять років. На думку Міллі, це технологія, яку згодом інші країни можуть використовувати проти США.

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США планують інтегрувати технології штучного інтелекту для посилення армії – Міллі

військовослужбовці, Марк Міллі, новітні технології, США, Штучний інтелект
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