Застарілі танкери з тіньового флоту РФ на межі і потребують термінової заміни – Bloomberg

Армада російських танкерів, що перевозять санкційну нафту по всьому світу, починає молодіти, порушуючи багатомісячну тенденцію використання найстаріших і найнебезпечніших суден у світі.

Як пише американське видання Bloomberg, саме цими танкерами Росія намагається перевозити нафту в країни по всьому світу, щоб обходити накладені Заходами обмеження.

Агентство нагадало, що незабаром після вторгнення президента Володимира Путіна в Україну сотні старіючих танкерів були розкуплені групою анонімних трейдерів, посередників та інвесторів, щоб зберегти потік російської нафти. За деякими оцінками, ці покупки, які додалися до суден, що вже перевозили сиру нафту для Венесуели та Ірану, створили тіньовий флот чисельністю понад 900 осіб.

Зараз середній вік придбаних суден знижується, згідно з даними компанії VesselsValue Ltd., що займається дослідженням судноплавних угод. Два керівники галузі заявили, що каталізатором змін, найімовірніше, послугували обмеження в Азії, після того як останніми місяцями відбулася серія затримань суден через проблеми з безпекою.

Китай, один з основних споживачів російської та іранської нафти, нещодавно посилив перевірки старих танкерів у ключовому порту Циндао, змусивши деякі з них чекати розвантаження свого вантажу понад місяць. Тривога з приводу старіючих суден посилилася, коли в травні біля берегів Малайзії вибухнуло 26-річне судно.

Останніми місяцями Сінгапур також затримує танкери за провалені інспекції безпеки з рекордною частотою. Нові судна, за умови, що їх добре обслуговують, мають розвіяти побоювання деяких імпортерів з приводу їхньої мореплавності, хоча на флоті, як і раніше, багато старовинних суден.

– Побоювання з приводу безпеки старих суден – одна з причин, чому покупці віддають перевагу новим суднам, – сказала Ребекка Галанопулос Джонс, старший аналітик VesselsValue.

За даними VesselsValue, середній вік танкерів, що продаються нерозкритим покупцям – одна з визначальних характеристик приналежності судна до тіньового флоту РФ – цього місяця знизився до 15 років. Ще в жовтні цей показник становив 19 років.

Специфіка танкерів такого тіньового флоту різна. Однак, як пише Bloomberg, часто це старі судна, що не мають стандартного для галузі страхування або інших західних послуг, і власники, яких важко відстежити. Вік суден близький або перевищує 20 років – вік, в якому судна зазвичай списуються на металобрухт.

Деякі країни жорстко ставляться до старих суден. На додаток до китайських перевірок, Індія на початку цього року заборонила захід у свої порти суден, старших за 25 років.

– Деякі судновласники стали більш спокійно ставитися до роботи з сирою нафтою обмеженого споживання, такою як російська, оскільки вони бачать, що ця торгівля залишиться, – сказав Ануп Сінгх, керівник відділу досліджень у галузі морських перевезень Oil Brokerage Ltd..

За його словами, тепер судновласники “готові інвестувати в більш молоді судна, які будуть довше відповідати більш широким галузевим стандартам”.

Bloomberg зазначає, що коли закупівлі для російської торгівлі тільки з’явилися, “мало сенс купувати найстаріші судна”, оскільки такі судна найдешевші, а робота без західних сервісів дає їм змогу обходити багато санкцій, що діють щодо експорту нафти, зокрема й обмеження ціни на російську нафту в $60 за барель, введене Групою семи.

Різке зростання попиту на судна збільшило термін служби багатьох із них. За даними Clarkson Research Services Ltd., підрозділу найбільшого у світі суднового брокера, жодного великого танкера не було здано на брухт упродовж семи місяців, чого не траплялося, принаймні, з середини 1970-х років.

Після війни коло покупців російської нафти скоротилося, тому вантажі, які раніше доправляли Балтійським морем лише за кілька днів, тепер доправляють до Китаю та Індії тижнями.

Це підштовхнуло базові доходи нафтових танкерів до рівня близько $100 тис. на день у двох випадках від початку війни, порівняно із середнім показником у $23 тис. на день із 2017 року. Подальша купівля молодших суден підвищує шанси на повернення ставок на вищий рівень, оскільки скорочує пропозицію суден для звичайних перевезень.

Перехід на новіші судна обґрунтований міркуваннями безпеки, вважає американське агентство Bloomberg. Так, у травні, під час інспекції в Китаї, було виявлено понад 20 дефектів на старіючому танкері. Крім того, багато старих танкерів, які можуть обслуговувати цю торгівлю, вже придбано.

– Запаси старих танкерів вичерпуються, тому цілком природно, що будуть купуватися новіші удари”, – сказав Халвор Еллефсен, танкерний брокер компанії Fearnleys Shipbrokers UK Ltd.

Еллефсен упевнений, що якщо це продовжиться, то це означатиме посилення ринку звичайних танкерів, але також і більш певні поставки нафти з країн, що перебувають під санкціями.

Джерело : Bloomberg

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