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Валентина Чорна, редакторка стрічки

Заворушення у Франції: вночі затримали понад 700 осіб, бунтівники атакували дім мера

заворушення у Франції

У ніч на 2 липня поліція Франції затримала щонайменше 719 осіб під час заворушень через вбивство поліцією 17-річного хлопця.

Про це повідомляє France 24 з посиланням на Міністерство внутрішніх справ країни.

Вночі зловмисники на автомобілі протаранили будинок мера паризького передмістя Л’аї-ле-Роз.

Мер Вінсент Жанбрун був у своєму офісі, а його дружина та двоє дітей спали. Невідомі зловмисники в’їхали у ворота та підпалили автомобіль на подвір’ї.

Коли дружина мера та їхні діти намагалися втекти, у них почали кидати фаєри. Внаслідок цього жінка та одна дитина отримали поранення.

Це була “спроба вбивства через невимовне боягузтво”, заявив мер Жанбрун.

Нагадаємо, що заворушення спровокувала смерть 17-річного хлопця-водія, якого поліція застрелила під час дорожнього контролю наподалік Парижа.

Масові протести почалися з вечора 27 червня і кожної наступної ночі розширювалися на нові міста.

В ніч з 29 на 30 червня внаслідок заворушень постраждали пів тисячі будівель, було спалено 2 тис. автомобілів, скоєно близько 3 800 хуліганських підпалів на вулиці.

Поліція, Франція
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