Заворушення у Франції: вночі затримали понад 700 осіб, бунтівники атакували дім мера
У ніч на 2 липня поліція Франції затримала щонайменше 719 осіб під час заворушень через вбивство поліцією 17-річного хлопця.
Про це повідомляє France 24 з посиланням на Міністерство внутрішніх справ країни.
Вночі зловмисники на автомобілі протаранили будинок мера паризького передмістя Л’аї-ле-Роз.
Мер Вінсент Жанбрун був у своєму офісі, а його дружина та двоє дітей спали. Невідомі зловмисники в’їхали у ворота та підпалили автомобіль на подвір’ї.
Коли дружина мера та їхні діти намагалися втекти, у них почали кидати фаєри. Внаслідок цього жінка та одна дитина отримали поранення.
Це була “спроба вбивства через невимовне боягузтво”, заявив мер Жанбрун.
‼️ [ ???????? FRANCE ]
???? Vidéo du domicile de Vincent Jeanbrun, Maire de l’Haÿ-les-Roses, attaqué à la voiture bélier. L’élu affirmait sur Twitter que sa femme et ses enfants avaient été blessés. Son véhicule personnel a brûlé lors de l’attaque. (???? @ClementLanot) pic.twitter.com/sDyxd3IbnA
— (Little) Think Tank (@L_ThinkTank) July 2, 2023
Нагадаємо, що заворушення спровокувала смерть 17-річного хлопця-водія, якого поліція застрелила під час дорожнього контролю наподалік Парижа.
Масові протести почалися з вечора 27 червня і кожної наступної ночі розширювалися на нові міста.
В ніч з 29 на 30 червня внаслідок заворушень постраждали пів тисячі будівель, було спалено 2 тис. автомобілів, скоєно близько 3 800 хуліганських підпалів на вулиці.
Страх перед в’язницею змусив деяких росіян пристати до лав окупаційних військ та покладатися на долю. Вона була до них прихильною: ці росіяни, принаймні, вижили. Нині в полоні бідкаються, що їхнім командирам було наплювати на солдатів, а поранених – кидали напризволяще.Андрій Почтєв