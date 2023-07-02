Заворушення у Франції: вночі затримали понад 700 осіб, бунтівники атакували дім мера

У ніч на 2 липня поліція Франції затримала щонайменше 719 осіб під час заворушень через вбивство поліцією 17-річного хлопця.

Про це повідомляє France 24 з посиланням на Міністерство внутрішніх справ країни.

Вночі зловмисники на автомобілі протаранили будинок мера паризького передмістя Л’аї-ле-Роз.

Мер Вінсент Жанбрун був у своєму офісі, а його дружина та двоє дітей спали. Невідомі зловмисники в’їхали у ворота та підпалили автомобіль на подвір’ї.

Коли дружина мера та їхні діти намагалися втекти, у них почали кидати фаєри. Внаслідок цього жінка та одна дитина отримали поранення.

Це була “спроба вбивства через невимовне боягузтво”, заявив мер Жанбрун.

‼️ [ ???????? FRANCE ] ???? Vidéo du domicile de Vincent Jeanbrun, Maire de l’Haÿ-les-Roses, attaqué à la voiture bélier. L’élu affirmait sur Twitter que sa femme et ses enfants avaient été blessés. Son véhicule personnel a brûlé lors de l’attaque. (???? @ClementLanot) pic.twitter.com/sDyxd3IbnA — (Little) Think Tank (@L_ThinkTank) July 2, 2023

Нагадаємо, що заворушення спровокувала смерть 17-річного хлопця-водія, якого поліція застрелила під час дорожнього контролю наподалік Парижа.

Масові протести почалися з вечора 27 червня і кожної наступної ночі розширювалися на нові міста.

В ніч з 29 на 30 червня внаслідок заворушень постраждали пів тисячі будівель, було спалено 2 тис. автомобілів, скоєно близько 3 800 хуліганських підпалів на вулиці.

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