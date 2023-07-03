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Світ
Валентина Чорна, редакторка стрічки

Угорщина закликає ЄС продовжити винятки із нафтового ембарго проти Росії

Угорщина
Фото: Unsplash

Угорщина проситиме Європейський Союз продовжити на один рік виняток із санкцій проти Росії, яке дозволяє нафтопереробній компанії Slovnaft експортувати нафтопродукти, перероблені з російської сировини, до Чехії.

Про це заявив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто, повідомляє Reuters.

За словами чиновника, угорській енергетичній групі MOL потрібен ще один рік, щоб завершити інвестиції на словацькому нафтопереробному заводі Slovnaft, які б дозволили подальший перехід на неросійську нафту.

– Щоб реалізувати ці інвестиції, потрібен ще один рік, тому ми просимо ЄС продовжити на один рік виняток із санкцій, який дозволяє MOL і компанії Slovnaft, що входить до складу групи, експортувати до Чехії продукти, перероблені з російської нафти, – сказав Петер Сіярто.

MOL володіє нафтопереробними заводами в Угорщині та Словаччині, які отримують сировину з південного відгалуження нафтопроводу Дружба.

Словацький завод отримує майже всю сиру нафту з Росії через нафтопровід Дружба, але цьогоріч планує скоротити цю частку.

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нафта, Росія, Санкції проти Росії, Угорщина
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