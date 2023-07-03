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Валентина Чорна, редакторка стрічки

Влада РФ побоюється, що вагнерівці можуть підірвати Кримський міст – ЗМІ

керченський міст
Фото: Getty Images

Влада Росії побоюється, що найманці ПВК Вагнера можуть підірвати Кримський міст, який з’єднує півострів Крим із материковою частиною РФ.

Про це пише Daily Mail.

Зазначається, що на в’їзді до тимчасово окупованого півострова росіяни посилили перевірки.

Туристи стоять по сім годин у 8-кілометрових заторах, охорона обшукує кожну машину на наявність вибухівки. Також перевіряють дітей.

– Москва перебуває у стані підвищеної готовності через побоювання, що незадоволені повстанці групи Вагнера можуть спланувати атаку після того, як їхню найману армію було фактично розформовано, – пише видання.

Також про ймовірні диверсії в Криму попереджала міжнародна розвідувальна спільнота InformNapalm. Очевидно, що зараз росіяни найбільше бояться диверсій від ПВК Вагнера.

– Можливо, якісь уважні люди передали до ФСБ інформацію про те, що вагнерівці готуються завезти до Криму вибухівку та боєприпаси, тому що домовленості з боку Кремля до кінця не виконуються, – йдеться у матеріалі.

Російські бійці посилено перевіряють не лише автомобілі, а й дітей, які їдуть до Криму.

Очікується, що після заколоту Пригожина в РФ частина його бійців приєднається до нього в Білорусі, а інші – до російської армії.

Переїзд до Білорусі був частиною угоди Кремля та Пригожина, щоб припинити повстання без кримінальних наслідків для ПВК Вагнера.

– Кажуть, що багато бійців Вагнера незадоволені вибором, який їм дали, а також ліквідацією приватної групи вояків, – йдеться у матеріалі, натякаючи на гнів найманців.

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Війна в Україні, Керченський міст, Крим, ПВК Вагнера
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