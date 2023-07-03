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Бедрак Вікторія, редакторка стрічки

Зокрема, і ATACMS. Допомога Україні зброєю в національних інтересах США – Майк Пенс

Майк Пенс
Фото: Getty Images

Колишній віце-президент США та конкурент Дональда Трампа на президентських виборах Майк Пенс підтримує надання військової допомоги Україні. За його словами, це у національних інтересах Штатів.

Про це Пенс сказав в інтерв’ю телеканалу CBS.

Він вважає, що США мають і надалі надавати військову підтримку Україні, яка відбиває повномасштабну агресію Росії.

– Ми повинні забезпечити їх (українців, — РЕД.) боєприпасами, щоб відбити російське вторгнення, — сказав колишній віце-президент під час спілкування з представниками ЗМІ.

Також Пенс наголосив, що в інтересах свободи та національних інтересах США надати ЗСУ все необхідне. Так він відповів на запитання журналістів, чи потрібно передати Києву ракети далекого радіусу, такі як ATACMS, на необхідності яких давно наголошує українська сторона.

Раніше кандидат у президенти США Майк Пенс відвідав Україну: зустрівся із Зеленським і відвідав Бучу.

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Джерело: CBS News
Війна в Україні, Зброя для України, Майк Пенс, США, Україна
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