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Ілля Нежигай, редактор стрічки

Банк Італії заморозив активи олігархів з Росії на €2 млрд

Банк Італії заморозив активи олігархів з Росії на €2 млрд
Фото: Getty Images

Італія заморозила активи російських олігархів на суму приблизно €2 млрд (приблизно $2,5 млрд) після вторгнення РФ в Україну 2022 року.

Про це повідомив у вівторок, 4 липня, центральний банк країни.

Зазначають, що Італія заарештувала активи – включно з банківськими рахунками, розкішними віллами, яхтами й автомобілями – у межах санкцій Європейського Союзу проти Кремля та його прибічників.

У своєму річному звіті підрозділ Банку Італії по боротьбі з відмиванням грошей (UIF) повідомив, що цифра в €2 млрд була оновлена станом на кінець червня.

Директор Центробанку Італії Енцо Серата додав, що в межах санкційного режиму було заморожено фінансові активи на суму приблизно €330 млн, пов’язані з 80 фізичними особами.

До початку війни в лютому 2022 року пляжі й порти Італії були популярним місцем відпочинку і туризму для багатих росіян, які купували нерухомість у таких престижних місцях, як озеро Комо, Сардинія, Тоскана і Лігурійське узбережжя.

Так, наприклад, у серпні минулого року в Італії було заарештовано майно архітектора Ланфранка Чірілло, якого називають творцем палацу глави Кремля Володимира Путіна.

Джерело: The Guardian
ЄС, Італія, Війна в Україні, санкції, Санкції проти Росії
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