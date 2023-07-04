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Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

Латвія частково поновлює видачу віз росіянам за кордоном

Латвія прапор
Фото: Pixabay

У Латвії з 4 липня частково відновлюють приймання заявок на отримання візи від громадян Російської Федерації у дипломатичних та консульських представництвах Латвії за кордоном.

Про це повідомила пресслужба латвійського МЗС у коментарі виданню Delfi.

Зазначається, що рішення ухвалили після оцінки актуальної ситуації з безпекою та консультацій із сусідніми країнами та регіональними партнерами.

Відтепер заяву на отримання візи зможуть подати:

  • члени сімей громадян і негромадян Латвії (подружжя, батьки, бабусі й дідусі, діти, онуки, а також утриманці);
  • члени сімей громадян країн Євросоюзу, Європейської економічної зони чи Швейцарії;
  • особи, чий в’їзд пов’язаний із гуманітарними міркуваннями (наприклад, у разі серйозної хвороби близької людини або участі в похороні, а також у випадках, коли є загроза безпеці або життю людини).

У МЗС підкреслили, що кожну заяву на отримання візи розглядатимуть індивідуально. Заявник повинен буде за допомогою документів довести, що належить до однієї зі згаданих категорій.

Приймати заяви на отримання візи від росіян у посольствах Латвії за кордоном тимчасово призупиняли через бунт ватажка ПВК Вагнера Валерія Пригожина у Росії.

Джерело: Delfi
Європейський Союз, Візи, Громадянство РФ, Латвія, Росія
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