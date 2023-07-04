Палестина припинила всі контакти з Ізраїлем: у чому причина

Керівництво Палестини у понеділок, 3 липня, вирішило припинити всі контакти й координацію з питань безпеки з ізраїльським урядом на знак протесту проти рейдів на окупованому Західному березі річки Йордан, в результаті яких загинули дев’ять палестинців і ще 100 зазнали поранень.

Про це повідомляє палестинська агенція WAFA.

Рішення ухвалили під час екстреної зустрічі палестинського керівництва під головуванням президента Махмуда Аббаса в місті Рамалла.

Під час зустрічі Аббас закликав палестинців бути твердими й непохитними, об’єднатися і захищати землю і святині.

Крім того, палестинське керівництво закликає міжнародну спільноту захистити палестинський народ на Західному березі річки Йордан, в Єрусалимі та в секторі Гази. Тому уряд негайно звернувся до ООН для виконання резолюції Ради безпеки №2334 та інших резолюцій щодо захисту палестинців.

У понеділок ізраїльська армія за підтримки бронетехніки, безпілотників і гелікоптерів розпочала широкомасштабну військову операцію в місті Дженін на півночі окупованого Західного берега річки Йордан – там розташовані табори біженців.

Як повідомляє британська телерадіокомпанія BBC, у таборі біженців у Дженіні на окупованому Західному березі річки Йордан відбуваються інтенсивні перестрілки між ізраїльськими військами та озброєними палестинськими бойовиками.

Дев’ять палестинців загинули і 100 дістали поранення, повідомляють представники охорони здоров’я.

Ізраїль заявив, що поклав край тому, що Дженін став “притулком для тероризму”. Палестинці звинуватили уряд Ізраїля у воєнному злочині.

Ізраїльські військові заявили, що немає конкретних термінів завершення операції, але це може бути “питанням кількох годин або кількох днів”.

Варто зауважити, що Дженін минулого року місто неодноразово ставав об’єктом ізраїльських військових рейдів, а місцеві палестинці здійснювали напади на ізраїльтян. Саме у Дженіні переховуються й інші палестинські нападники.

Напруженість між Ізраїлем та палестинцями, які проживають у Східному Єрусалимі, Газі та на Західному березі, є надзвичайно високою. Палестинці в секторі Гази та на Західному березі кажуть, що вони страждають від утисків Ізраїлю. А Ізраїль говорить, що лише захищається від палестинського насильства.

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