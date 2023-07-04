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Валентина Летяк, редакторка стрічки

Теракт у Тель-Авіві: водій протаранив натовп і напав із ножем, поранено сімох осіб

Тель-Авів
Фото: Pixabay

Щонайменше сімох людей поранено внаслідок теракту в Тель-Авіві 4 липня, одна з потерпілих перебуває в критичному стані.

Як повідомляє місцеве видання Jerusalem Post, на вулиці Пінхаса Розена невідомий на автомобілі протаранив натовп пішоходів, а потім вийшов із машини і встиг вдарити одну людину ножем у шию.

Терориста застрелили на місці події. Це підтверджують кадри відео, оприлюднені в соціальних мережах.

Відповідальність за теракт взяла на себе палестинська терористична організація ХАМАС. Її представник Хазем Кассем назвав її відповіддю на дії ізраїльських військових у таборі біженців у Дженіні.

Водночас у поліції Тель-Авіва кажуть, що, за попередньою оцінкою, терорист був жителем Західного берега і діяв самостійно, а в Ізраїль потрапив за медичним дозволом.

Пізніше стало відомо, що поліція провела ще кілька арештів, пов’язаних із терористом, тому продовжується з’ясування його мотивів.

У поліції також подякували чоловіку, який, застреливши нападника, зміг запобігти продовженню вбивств.

Напередодні Палестина заявила про припинення усіх контактів з урядом Ізраїлю на знак протесту проти рейдів на окупованому Західному березі річки Йордан, в результаті яких загинули дев’ять палестинців і ще 100 зазнали поранень.

У таборі біженців у Дженіні на окупованому Західному березі річки Йордан відбуваються інтенсивні перестрілки між ізраїльськими військами та палестинськими бойовиками.

Джерело: Jerusalem Post

Ізраїль, Палестина, Тель-Авів, Теракти
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