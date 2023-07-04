Уявити ЄС без України, Молдови й Західних Балкан неможливо – Урсула фон дер Ляєн

Очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн під час виступу в Мадриді наголосила, що Євросоюз і надалі підтримуватиме Україну та надаватиме допомогу українському народу у протистоянні російській агресії.

Урсула фон дер Ляєн зазначила, що минуло вже майже 500 днів від початку російського вторгнення, а народ України показав неймовірну наполегливість і витривалість. І тепер обов’язок Європи – відповідати цій витривалості та наполегливості.

За її словами, наступні пів року ЄС має фінансово підтримувати Україну в межах плану на 50 млрд євро, сприяти реформам та надавати військову допомогу. Крім того, санкції проти країни-агресора Росії мають лише посилюватися.

А ще Урсула фон дер Ляєн наголосила на потребі розширення кордонів ЄС.

– Чи можемо ми уявити собі Європейський Союз без України, без Молдови, без Західних Балкан? І щоб ці частини Європи перебували під впливом Росії чи Китаю? Це неможливо. Отже, напрямок руху зрозумілий”, – зазначила фон дер Ляєн.

На її думку, саме зараз в ЄС треба починати обговорення того, “як зробити так, щоб Європа була цілісною, щоб ці країни були частиною Європейського Союзу”.

Раніше президент Володимир Зеленський у відеозверненні до Європейської ради заявив, що нині історичний час для початку переговорів щодо членства України в Європейському Союзі.

Джерело: Європейська правда

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