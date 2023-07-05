Вистава перед самітом НАТО. РФ формує нову армію у складі Північного флоту – ISW
Росія формує нову загальновійськову армію у складі Північного флоту, ймовірно, щоб показати свою готовність до дій проти НАТО.
Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).
Джерела в Міноборони РФ стверджують, що існуючий 14-й армійський корпус Північного флоту буде перетворено на нову загальновійськову армію з підпорядкованими їй мотострілецькими бригадами, дивізіями та полками.
Зазначено, що російські армійські корпуси до повномасштабного вторгнення в Україну у 2022 році існували лише у складі флотів і здебільшого виконували ті ж функції, що й загальновійськові армії.
Експерти інституту вважають, що рішення про створення нової загальновійськової армії, швидше за все, є позерством перед самітом НАТО 11-12 липня, покликаним продемонструвати військову відповідь Росії на вступ Фінляндії і, можливо, Швеції до Альянсу.
– Створення армії саме собою не підвищить боєздатність Росії, і незрозуміло, де російське військове керівництво могло би знайти особовий склад і техніку, які знадобляться створення матеріальної різниці, – підсумовують у ISW.
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