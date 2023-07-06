Білий дім наголосив на необхідності реформ в Україні для вступу в НАТО. В МЗС відповіли

У Білому домі наголосили, що підтримують політику відкритих дверей для України. Проте Україні треба провести необхідні реформи, щоб відповідати вимогам членства.

Про це заявила речниця Білого дому Карін Жан-П’єр.

За її словами, рішення про членство ухвалюється 31 країною-союзницею. США обговорювали і з Україною, і з НАТО, як можна колективно підтримати прагнення Києва до євроатлантичної інтеграції.

– Україна повинна буде провести реформи, щоб відповідати тим самим стандартам, що й будь-яка країна НАТО, перш ніж вступити до союзу, – Карін Жан-П’єр нагадала слова президента США Джо Байдена.

Вона також наголосила, що США залишаються відданими політиці відкритих дверей НАТО.

МЗС України своєю чергою наголосило, що, попри масштабну війну, наша країна продовжує здійснювати реформи, тож ці зміни продовжуватимуться.

Але й у Заходу є незавершена реформа, зауважив речник МЗС Олег Ніколенко. Це – ставлення Заходу до ролі Росії в архітектурі євроатлантичної безпеки.

За його словами, партнерам слід припинити розглядати питання членства України в НАТО, озираючись на Москву.

– Стане очевидним, що надання Україні запрошення до членства в Альянсі вже на цьому етапі відповідає безпековим інтересам союзників, стане важливим кроком задля відновлення миру в Україні та Європі загалом та унеможливлення повторення російської агресії в майбутньому, – заявив речник МЗС Олег Ніколенко.

Раніше заступник очільника Офісу президента Ігор Жовква заявив, що Україна не погодиться на вступ до НАТО без застосування статті 5 Статуту.

Джерело : White House

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