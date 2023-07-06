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Валентина Чорна, редакторка стрічки

Німеччина планує передати винищувачі Eurofighter Саудівській Аравії, а не Україні – ЗМІ

Німеччина планує передати винищувачі Eurofighter Саудівській Аравії, а не Україні – ЗМІ
Фото: Getty Images

Німеччина має намір продати Саудівській Аравії десятки винищувачів Eurofighter, про постачання яких давно просить Україна.

Про це повідомляє Bild із посиланням на главу Європейського комітету в Бундестазі Антона Гофрейтера.

За його словами, уряд Німеччини планує експорт 48 винищувачів Eurofighter до Саудівської Аравії.

– Ми не можемо відмовляти Україні, на яку напала Росія, в тій чи іншій зброї, і в той самий час давати найсучаснішу зброю диктатурам і автократіям, – наголосив Гофрейтер.

Зазначається, що у Бундестагу є 138 бойових літаків Eurofighter.

Eurofighter Typhoon – багатоцільовий винищувач четвертого покоління.

Розроблений та випускається міжнародною компанією Eurofighter GmbH, створеною в 1986 році консорціумом компаній Alenia Aeronautica (Італія), BAE Systems (Британія) та Airbus (Європа).

Раніше міністр оборони Олексій Резніков заявляв, що бачить можливості для отримання з Німеччини винищувачів Eurofighter Typhoon у межах так званої авіаційної коаліції.

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Війна в Україні, Винищувачі для України, Німеччина
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