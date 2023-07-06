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Росія дозріла до громадянської війни – Буданов

Росія дозріла до громадянської війни – Буданов
Фото: Getty Images

Російське суспільство розірване на дві частини, воно стоїть на межі громадянської війни.

Про це повідомив начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов в інтерв’ю The Times.

Він розповів про перехоплені секретні дані російського МВС, де відображено настрої населення РФ під час заколоту ПВК Вагнера.

За словами Буданова, МВС РФ використовує шпигунське програмне забезпечення нового покоління, яке дозволяє відстежувати окремі нібито захищені месенджери, а також тенденції у соцмережах і регіональних ЗМІ Росії.

Відповідно до секретних даних, які проаналізувала українська розвідка, під час заколоту 24 та 25 червня власник ПВК Євгеній Пригожин мав підтримку населення 17 із 46 регіонів Росії, а російський диктатор Володимир Путін ― 21. Зокрема, останній міг розраховувати на лояльність Москви, але не Санкт-Петербурга, а найнижча підтримка Путіна зафіксована у Дагестані.

– Ось що ми зараз бачимо: російське суспільство розірване на дві частини. Ситуація вказує саме на те, про що говорила наша служба: РФ стоїть на межі громадянської війни. Потрібна маленька внутрішня “справа”  і внутрішній конфлікт посилиться, – сказав глава розвідки.

Буданов також зазначив, що внутрішня турбулентність в РФ та позбавлення Путіна влади можуть бути корисними для України. Окрім того, населення РФ підтримує війну,  лише тоді, коли дивиться її по телевізору.

– Та щойно хтось з них отримує повістку про призов, то починає шукати причини, як туди не поїхати. Самим іти на війну для них не варіант, – додав розвідник.

Раніше керівник ГУР МО Кирило Буданов заявив, що результати саміту НАТО у Вільнюсі, який відбудеться 11-12 липня, навряд чи задовольнять громадян України.

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Джерело: ГУР
Війна в Україні, Кирило Буданов, Розвідка, Росія
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