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У спецпотязі Путіна є кабінет косметолога та бійниці для ведення вогню

У спецпотязі Путіна є кабінет косметолога та бійниці для ведення вогню
Фото: Getty Images

У секретному спецпоїзді президента Російської Федерації Володимира Путіна є три вагони-ресторани та спортивно-оздоровчий вагон.

Про це йдеться у спільному розслідуванні Центру Досье, CNN, Süddeutsche Zeitung, Westdeutscher Rundfunk і Norddeutscher Rundfunk.

Журналісти, спираючись на документацію Федеральної служби охорони, яка займається охороною посадових осіб РФ, російської залізниці та пов’язаних із цією компанією структур, з’ясували подробиці спецпотяга президента Путіна, який складається з 22 вагонів.

У документації компанії Циркон Сервіс, наприклад, йдеться про спортивно-оздоровчий вагон для російського диктатора.

За даними журналістів, вагон налічує кабінет косметолога, тренажерний зал і хамам.

Кабінет косметолога, зокрема, має апарат для косметологічних процедур, апарат для штучної вентиляції легень (ШВЛ), аспіратор для санацій верхніх дихальних шляхів, дефібрилятор і монітор пацієнта, що дозволяє медперсоналу стежити за параметрами пацієнта, як то пульс, тиск тощо. Як зазначають журналісти, кабінет захищений від прослуховування.

Своєю чергою, приміщення за сусідством з кабінетом косметолога обладнане під тренажерний зал.

Попри те, що спецпотяг президента РФ налічує 22 вагони, не всі вони використовуються одночасно у складі поїзда. Як правило, пишуть журналісти, спецпоїзд Володимира Путіна має близько 10 вагонів, вісім з яких були виготовлені ще за часів СРСР або незабаром після розпаду Радянського Союзу. Йдеться про технічні вагони: гаражі, вузли зв’язку, дизель-електростанція, а також ресторани.

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Вагони, які були створені спеціально під чинного президента Росії, почали виготовлятись з 2004 році. А з 2014 року, згідно з виявленими розслідувачами контрактами, обслуговування спецпоїзда коштувало бюджету Росії 1,45 мільярда рублів.

Журналісти вказують, що, ймовірно, вагони спецпотяга надають для використання іншим високопоставленим політикам та чиновникам. У розслідуванні йдеться про вагон-гараж із номером 017-79925, який був помічений у 2010 році під час візиту патріарха РПЦ Кирила до України. Тоді у цьому гаражі на рейках перевозились два автомобілі Cadillac.

Розслідувачі не змогли встановити власників самого поїзда. На вагонах можна побачити емблему компанії Гранд Сервіс Експрес, пов’язаної з приятелем Путіна Юрієм Ковальчуком.

У документації компанії Циркон Сервіс вказується, що власників декілька. Так, наприклад, власниками двох вагонів є російська залізниця, власник ще одного вагона засекречений, а власниками ще двох вагонів зазначена компанія Вемина Авиапрестиж, яка виконує підряди для ФСБ й обслуговує літаки спецзагону Росія, що підпорядкована безпосередньо президенту Путіну.

Також розслідувачі вказують, що поїзд щоденно обслуговують десятки співробітників Федеральної служби охорони, які відповідають за охорону президента Росії та спецзв’язок.

ФСО також стежить за будівництвом нових вагонів і бронюванням поїзда.

Документи Циркон Сервіса не вказують деталі про захист вагонів, у яких відпочиває та проводить наради Путін. Водночас існує інформація про вагони охорони і супроводу, де передбачено лише посилення стін і вікон купе, а також стін, дверей і вікон тамбурів. Крім того, передбачаються бійниці для ведення вогню у відповідь.

Як зазначають журналісти, таке посилення стін та вікон має врятувати від пострілів з автомата Калашникова чи снайперської гвинтівки Драгунова.

У Циркон Сервісі на запитання розслідувачів не відповіли. У пресслужбі Кремля повідомили американському телеканалу CNN, що начебто спортивно-оздоровчого вагона Президента Росії не має.

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У спецпотязі Путіна є кабінет косметолога та бійниці для ведення вогню

Володимир Путін, поїзд, Росія
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