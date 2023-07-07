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Тетяна Забожко, редакторка стрічки

Шестеро загиблих, двоє травмованих: у РФ стався вибух на заводі Промсинтез

Шестеро загиблих, двоє травмованих: у РФ стався вибух на заводі Промсинтез

7 липня в Чапаєвську Самарської області стався вибух у виробничому цеху на заводі Промсинтез.

РосЗМІ із посиланням на екстрені служби повідомляють про загибель шести людей та травмування ще двох.

Вибух на заводі стався через демонтаж обладнання під час ремонтних робіт.

Варто зауважити, що Промсинтез є одним з основних виробників промислових вибухових речовин у РФ.

Нагадаємо, що 29 червня на хімічному заводі Бальзам в російському Нижньому Новгороді спалахнула цистерна з толуолом, який, крім іншого, застосовують для виготовлення вибухових речовин.

Водій фури, який дістав понад 90% опіків тіла, помер.

Вибух, Завод, РФ
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