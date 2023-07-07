Україні буде складно отримати запрошення до НАТО під час саміту – міністр оборони Естонії

На думку міністра оборони Естонії Ханно Певкура, Україні буде важко отримати запрошення до Організації північноатлантичного договору на саміті у Вільнюсі.

Про це він сказав в інтерв’ю Vikerraadio, повідомила естонська ERR.

— Запрошення України на членство може бути нелегким. Війна ще не закінчилася. Естонія просить, щоб Україна отримала чітку дорожню карту. Це те, що посли НАТО формулюють і готують щодня. Ми сподіваємося, що вона буде готова до Вільнюса. Якщо ні, то цілком можливо, що глави держав почнуть доопрацьовувати її на місці, – сказав він.

За його словами, поки що важко сказати, яким буде точне формулювання.

Певкур також сказав, що Естонія вирушить до Вільнюса з пропозицією, що видатки на національну оборону країн-членів НАТО мають становити понад два відсотки.

Президент України Володимир Зеленський під час візиту до Праги сказав, що Україна очікує від саміту НАТО у Вільнюсі запрошення до блоку.

Раніше він закликав президента США Джо Байдена запросити Україну до НАТО вже зараз, навіть якщо членство відбудеться після війни.

Джерело: ERR

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