Китай має плани та міць для того, щоб спробувати змінити світовий порядок – директор ЦРУ

Незважаючи на російське вторгнення в Україну, Китай становить для США більшу загрозу, оскільки китайський правитель Сі Цзіньпін має безпосередні плани щодо зміни світового порядку.

З такою заявою виступив директор ЦРУ Вільям Бернс у рамках виступу на щорічній лекції Фонду Дітчлі в Оксфордширі, Англія.

Бернс нагадав, що ще коли працював дипломатом, зокрема послом США в Росії, він вважав, що в РФ відбудеться повернення до авторитаризму в Росії, а військову загрозу для Сполучених Штатів може становити агресивно ворожий Китай.

Директор ЦРУ визнає, що сьогодні, на відміну від 1990-х років, Сполучені Штати більше не є “єдиною великою дитиною в геополітичному блоці”, а світ сьогодні стикається як з небезпеками, так і з перспективами.

– Це дуже високе завдання. Наш успіх залежатиме від нашої здатності орієнтуватися у світі з трьома відмінними рисами, – сказав він.

По-перше, на думку директора ЦРУ, сьогодні існує виклик стратегічної конкуренції з боку Китаю, який “зростає й амбітний”, а також Росії, яка “постійно нагадує нам про те, що держави, які згасають, можуть бути, принаймні, такими ж руйнівними, як і ті, які зростають”.

По-друге, вважає Бернс, важливою проблемою є такі проблеми, як пандемії та кліматична криза, які не під силу вирішити жодній країні.

По-третє, це революція в технологіях, “яка змінює те, як ми живемо, працюємо, боремося і конкуруємо, з можливостями і ризиками, які ми ще не можемо повністю усвідомити”.

При цьому Вільям Бернс упевнений, що говорячи про сьогоднішній день, найбільш безпосереднім і гострим викликом міжнародному порядку є повномасштабне вторгнення президента Росії Володимира Путіна в Україну.

– Я зрозумів одне: завжди помилково недооцінювати зацикленість Путіна на контролі над Україною та її вибором, без якого, на його думку, Росія не може бути великою державою, а він – великим російським лідером. Ця трагічна і жорстока нав’язлива ідея вже принесла Росії ганьбу і оголила її слабкості, викликавши при цьому приголомшливу рішучість і твердість українського народу, – сказав він.

Директор ЦРУ нагадав, що Путін часто наполягає на тому, що Україна “не справжня країна”, а також “слабка і розділена”.

– Як він виявив, справжні країни дають відсіч. Саме це і зробили українці, проявивши дивовижну мужність і стійкість. Вони не здадуться, як і всі ми, хто підтримує Україну, – сказав Бернс.

Американський розвідник нагадав, що російське вторгнення в Україну вже стало стратегічним провалом для Росії

– Її військові слабкості оголені; її економіці завдано серйозної шкоди на роки вперед; її майбутнє як молодшого партнера та економічної колонії Китаю визначається помилками Путіна; її реваншистські амбіції притуплено НАТО, яка стала тільки більшою і сильнішою, – сказав він.

І хоч агресія Росії є “грізним випробуванням”, каже Бернс, все ж таки Китай є “єдиною країною, яка має і намір змінити міжнародний порядок, і, дедалі більшу, економічну, дипломатичну, військову та технологічну міць для цього”.

– Питання полягає не в підйомі Китаю як такому, а в діях, які його супроводжують. Президент Сі Цзіньпін вступає у свій третій термін, володіючи більшою владою, ніж будь-який китайський лідер з часів Мао. І замість того, щоб використати цю владу для зміцнення, пожвавлення та оновлення міжнародної системи, яка забезпечила трансформацію Китаю, Сі прагне переписати її, – вважає розвідник.

Очільник ЦРУ каже, що сьогодні вже неможливо ігнорувати “зростаючі репресії” Сі Цзіньпіна всередині країни та агресію за кордоном, а саме “безлімітне партнерство” з Путіним, а також загрозу миру та стабільності в Тайванській протоці.

При цьому Вільям Бернс вважає, що сьогодні неможливо зосередитися на якійсь одній геополітичній загрозі.

Директор ЦРУ визнав, що хоч війна РФ проти України є найбезпосереднішим викликом США у стратегічній конкуренції, все ж таки Китай під проводом Сі Цзіньпіна є “найбільшим геополітичним і розвідувальним суперником” для Сполучених Штатів.

– Ми наймаємо і навчаємо більше людей, які володіють мандаринською мовою. І ми нарощуємо зусилля по всьому світу, щоб конкурувати з Китаєм, від Латинської Америки до Африки та Індо-Тихоокеанського регіону… Ми також прагнемо непомітно зміцнити канали розвідки з Китаєм. Ці приховані канали є важливим засобом захисту від непотрібного непорозуміння і випадкових сутичок, а також доповнюють і підтримують канали вироблення політики, як-от нещодавній візит держсекретаря Ентоні Блінкена до Пекіна, – сказав він.

При цьому Вільям Бернс підкреслює, що хоч Росія і Китай привертають більшу частину уваги США, все ж не можна нехтувати й іншими нагальними проблемами, як, приміром, зміни клімату, що відбуваються “на сьогоднішньому новому і складному ландшафті” світу.

Джерело : The Washington Post

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