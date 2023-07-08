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Світ
Валентина Летяк, редакторка стрічки

Усі заявлені запаси хімічної зброї у світі знищено – ОЗХЗ

Хімічна зброя
Фото: Pixabay

В Організації із заборони хімічної зброї (ОЗХЗ) офіційно підтвердили знищення останніх запасів хімічної зброї, оголошених усіма державами-учасницями Конвенції про заборону хімічної зброї (КЗХЗ).

– Останній хімічний боєприпас із задекларованих США запасів хімічної зброї знищений у п’ятницю, 7 липня 2023 року, на пілотному заводі зі знищення хімічних агентів Blue Grass у штаті Кентуккі, – йдеться в заяві.

Гендиректор ОЗХЗ Фернандо Аріас назвав це великим досягненням для міжнародної спільноти і вирішальним кроком на шляху до виконання місії з остаточної ліквідації всієї хімічної зброї.

– Нещодавні випадки застосування та загрози застосування токсичних хімічних речовин як зброї свідчать про те, що запобігання їх повторному виникненню залишатиметься пріоритетним завданням ООН…Центр ОЗХЗ з хімії та технології, який розпочав роботу в травні 2023 року, є важливим інструментом для посилення спроможності організації протидіяти цим загрозам, – наголосив він.

Конвенція про заборону хімічної зброї набула чинності 29 квітня 1997 року. 193 країни, які її підписали, зобов’язувалися знищити свої запаси хімзброї до 30 вересня 2023 року.

До речі, РФ заявляла про повне знищення всіх запасів хімзброї 27 вересня 2017 року, проте країна-агресор застосовує її у війні проти України, зокрема аерозольні гранати К-51.

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Хімічна зброя

Джерело: OPCW

США, Хімічна зброя
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