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Ілля Нежигай, редактор стрічки

В Росії почалась депутінізація, її неможливо зупинити – ексглава зовнішньої розвідки

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Фото: Unsplash

Процес позбавлення влади президента Росії Володимира Путіна вже неможливо зупинити, а депутінізацію, після того, як ватажок приватної військової компанії Вагнер Євгеній Пригожин здійснив військовий заколот проти Кремля, можна лише прискорити.

З такою оцінкою в ефірі національного телемарафону Єдині новини виступив колишній голова Служби зовнішньої розвідки, генерал-лейтенант Валерій Кондратюк.

– В Росії вже розпочався з пригожинскього заколоту процес депутінізації… Цей процес вже не зупинити і наші спецслужби мають його максимально прискорити… Російські генерали і еліти вже усвідомили безперспективність продовження гарячої фази війни з Україною або гібридної і холодної війни з Заходом, – сказав він.

Валерій Кондратюк каже, що за правління Володимира Путіна Росія не вийде з глухого кута, тому в Кремлі, ймовірно, вже почали шукати наступника, щоб змінити на посаді президента Росії.

– Йдеться вже про встановлення європейськими спецслужбами контактів представників ФСБ з лідерами російської опозиції, які знаходяться за кордоном. Є свідчення щодо того, що такі переговори тривають, – заявив Кондратюк.

За словами ексочільника СЗР, зміна на посаді глави Кремля стане швидшою, коли російські еліти дійдуть згоди щодо того, хто має стати наступником.

– Чи буде це фізично зроблено, чи він підпише як Єльцин відмову від влади — це теж можливо, але в Росії Путіну вже немає на кого спертися, – вважає Кондратюк.

Раніше західні та російські медіа називали імена кандидатів, які можуть змінити Володимира Путіна на посаді президента РФ. Також в пресі писали, що ще у жовтні 2022 року в Кремлі обговорювались особи, які можуть стати новим російським лідером.

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Війна в Україні, Володимир Путін, Кремль, Росія
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