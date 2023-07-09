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Анастасія Кожушко, редакторка стрічки

Ідіть до біса зі своїми порадами. Мельник розкритикував заяву депутата Бундестагу щодо касетних боєприпасів

Ідіть до біса зі своїми порадами. Мельник розкритикував заяву депутата Бундестагу щодо касетних боєприпасів
Фото: МЗС

Андрій Мельник, посол України в Бразилії, який раніше був главою дипмісії у Німеччині, різко висловився щодо заяви депутата Бундестагу Ральфа Штегнера, який розкритикував рішення Сполучених Штатів про постачання Україні касетних боєприпасів.

Про це він написав у своєму Twitter.

Штегнер заявив, що це озброєння поза законом на міжнародному рівні, а якщо США захищають порядок і цінності, то не можуть надавати касетні боєприпаси.

– Використання касетних боєприпасів справедливо оголошено поза законом на міжнародному рівні. Ті, хто діє в ім’я міжнародного порядку і цінностей, не постачають таку зброю. Навіть в Україну, — зазначив він.

Така заява викликала масу невдоволених коментарів, зокрема Андрій Мельник послав німецького політика під три чорти.

– Ідіть до біса зі своїми порадами, пане Штегнере, ви не знаєте, про що говорите. Ви коли-небудь були на війні в Україні 500 днів? Ви відчували страждання людей? Якщо ні, то залишайтеся на своєму дивані в стилі Бідермаєр, — емоційно відреагував експосол України в Німеччині.

Нагадаємо, радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що касетні боєприпаси є вкрай важливими для України. Вони дещо компенсують наш снарядний дефіцит та частково відновлять паритет на полі бою.

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Війна в Україні, Зброя для України, касетні боєприпаси, Російська агресія
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