Ідіть до біса зі своїми порадами. Мельник розкритикував заяву депутата Бундестагу щодо касетних боєприпасів

Андрій Мельник, посол України в Бразилії, який раніше був главою дипмісії у Німеччині, різко висловився щодо заяви депутата Бундестагу Ральфа Штегнера, який розкритикував рішення Сполучених Штатів про постачання Україні касетних боєприпасів.

Про це він написав у своєму Twitter.

Штегнер заявив, що це озброєння поза законом на міжнародному рівні, а якщо США захищають порядок і цінності, то не можуть надавати касетні боєприпаси.

– Використання касетних боєприпасів справедливо оголошено поза законом на міжнародному рівні. Ті, хто діє в ім’я міжнародного порядку і цінностей, не постачають таку зброю. Навіть в Україну, — зазначив він.

Така заява викликала масу невдоволених коментарів, зокрема Андрій Мельник послав німецького політика під три чорти.

– Ідіть до біса зі своїми порадами, пане Штегнере, ви не знаєте, про що говорите. Ви коли-небудь були на війні в Україні 500 днів? Ви відчували страждання людей? Якщо ні, то залишайтеся на своєму дивані в стилі Бідермаєр, — емоційно відреагував експосол України в Німеччині.

Нагадаємо, радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що касетні боєприпаси є вкрай важливими для України. Вони дещо компенсують наш снарядний дефіцит та частково відновлять паритет на полі бою.

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