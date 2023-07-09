Ідіть до біса зі своїми порадами. Мельник розкритикував заяву депутата Бундестагу щодо касетних боєприпасів
Андрій Мельник, посол України в Бразилії, який раніше був главою дипмісії у Німеччині, різко висловився щодо заяви депутата Бундестагу Ральфа Штегнера, який розкритикував рішення Сполучених Штатів про постачання Україні касетних боєприпасів.
Про це він написав у своєму Twitter.
Штегнер заявив, що це озброєння поза законом на міжнародному рівні, а якщо США захищають порядок і цінності, то не можуть надавати касетні боєприпаси.
– Використання касетних боєприпасів справедливо оголошено поза законом на міжнародному рівні. Ті, хто діє в ім’я міжнародного порядку і цінностей, не постачають таку зброю. Навіть в Україну, — зазначив він.
Така заява викликала масу невдоволених коментарів, зокрема Андрій Мельник послав німецького політика під три чорти.
– Ідіть до біса зі своїми порадами, пане Штегнере, ви не знаєте, про що говорите. Ви коли-небудь були на війні в Україні 500 днів? Ви відчували страждання людей? Якщо ні, то залишайтеся на своєму дивані в стилі Бідермаєр, — емоційно відреагував експосол України в Німеччині.
Нагадаємо, радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що касетні боєприпаси є вкрай важливими для України. Вони дещо компенсують наш снарядний дефіцит та частково відновлять паритет на полі бою.
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