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Юлія Захарченко, редакторка стрічки

Навчилися відступати: Резніков розповів, де можуть бути нові “жести доброї волі” РФ

Резніков
Фото: Міноборони

Російські окупанти навчилися відступати з поля бою, а найближчим часом можуть відбуватися нові втечі солдатів РФ з передової. Москва вже звикає до тієї думки, що вона вже не має так звану другу армію світу.

Про це заявив міністр оборони України Олексій Резніков в ефірі інформаційного телемарафону. За його словами, попри сподівання Росії, Україна не впала за три тижні.

– Вони навчились накивати п’ятами. Ми з вами бачили так звані акти доброї волі на острові Зміїному, у Київській, Чернігівській, Сумській, Харківській областях, на правому березі Херсонської області. Я маю надію, що найближчим часом ми побачимо чергові жести доброї волі на Сході та Півдні України, – сказав Резніков.

За словами міністра, Росія вже використала всі засоби повномасштабної війни: флот, авіацію та сухопутні сили. Проте Резніков визнав, що ворог добре навчився використовувати РЕБ. Він зазначив, що РФ використовує різноманітні дрони для розвідки та руйнування об’єктів.

Резніков поділився, що війська РФ відтягнули свої склади, пункти управління та важливі об’єкти на відстань, щоб не діставали РСЗВ HIMARS. Проте Україна має ракети Storm Shadow та аналоги, завдяки яким вдасться завдати прицільних ударів.

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Війна в Україні, Вибух на складах боєприпасів, Міноборони України, Олексій Резніков
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