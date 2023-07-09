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Юлія Захарченко, редакторка стрічки

Путін усунув Герасимова від керівництва окупаційних військ в Україні – ЗМІ

Путін усунув Герасимова від керівництва окупаційних військ в Україні – ЗМІ
Фото: Факти ICTV

Російський диктатор Володимир Путін усунув начальника Генерального штабу Збройних сил РФ Валерія Герасимова від управління військовими діями, зокрема, на території України. Однак він не зняв його з посади формально.

За даними видання Daily Mail, Путін наважився на цей крок через дві причини. Одна з них полягає в тому, що війська РФ не можуть досягти жодних результатів в Україні.

Перша причина – це очищення кадрів вищого військового керівництва РФ, яке проявило свою нелояльність під час заколоту ватажка ПВК Вагнера Євгенія Пригожина, зазначають журналісти.

Друга причина полягає в постійних провалах російських військ, які вже протягом 17 місяців не можуть досягти жодного результату.

Формально Герасимова не зняли з посади, однак він продовжуватиме працювати на посаді начальника Генштабу ЗС РФ.

Після його відсторонення Путін призначив на керівну посаду генерал-полковника Михайла Теплинського, який перед тим був командувачем Повітряно-десантних військ РФ.

Журналісти нагадують, що це не перший випадок перестановки в управлінні військами під час повномасштабного вторгення РФ до України.

Раніше вже звільнили заступника міністра оборони РФ Михайла Мізинцева, причетного до безжальних та варварських бомбардувань Маріуполя.

Згодом було звільнено командувача 155 бригади генерала Рустама Мурадова, який провалив російські операції зі штурму Вугледара Донецької області.

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Джерело: Daily Mail
Війна в Україні, Володимир Путін, Росія
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