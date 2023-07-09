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Тетяна Забожко, редакторка стрічки

РосЗМІ не були готові до заколоту: як у РФ висвітлювали похід Пригожина на Москву

РосЗМІ не були готові до заколоту: як у РФ висвітлювали похід Пригожина на Москву
Фото: Getty Images

РосЗМІ не були готові до заколоту приватної військової компанії Вагнера, тож похід власника ПВК Євгена Пригожина на Москву напрочуд їх здивував.

За спостереженнями розвідки Міноборони Великої Британії, росЗМІ реагували на заколот у три етапи.

24 червня, коли Пригожин із своїми найманцями прямував до столиці, російське телебачення працювало в звичному режимі.

А вже після придушення повстання російські державні ЗМІ заходились “виправляти” заяви про пасивність сил безпеки.

ЗМІ транслювали пропагандистські наративи, що “президент Володимир Путін переміг, зірвавши повстання та уникнувши при цьому кровопролиття”.

Орієнтовно за тиждень у РФ почали применшувати значення власника ПВК Вагнера Євгена Пригожина та його заколоту.

Тоді ж здебільшого притихли й Telegram-канали вагнерівців. У британському оборонному відомстві майже впевнені, що сталось це через втручання держави.

На противагу цьому активізувався Путін. Його публічні дії в цей час стали надто помітними.

У розвідці Міноборони Великої Британії не виключають, що таким чином глава Кремля прагнув продемонструвати свою силу.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 501-шу добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Ministry of Defence
Володимир Путін, ПВК Вагнера, Російська агресія, Росія, РФ
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