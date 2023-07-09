РосЗМІ не були готові до заколоту: як у РФ висвітлювали похід Пригожина на Москву

РосЗМІ не були готові до заколоту приватної військової компанії Вагнера, тож похід власника ПВК Євгена Пригожина на Москву напрочуд їх здивував.

За спостереженнями розвідки Міноборони Великої Британії, росЗМІ реагували на заколот у три етапи.

24 червня, коли Пригожин із своїми найманцями прямував до столиці, російське телебачення працювало в звичному режимі.

А вже після придушення повстання російські державні ЗМІ заходились “виправляти” заяви про пасивність сил безпеки.

ЗМІ транслювали пропагандистські наративи, що “президент Володимир Путін переміг, зірвавши повстання та уникнувши при цьому кровопролиття”.

Орієнтовно за тиждень у РФ почали применшувати значення власника ПВК Вагнера Євгена Пригожина та його заколоту.

Тоді ж здебільшого притихли й Telegram-канали вагнерівців. У британському оборонному відомстві майже впевнені, що сталось це через втручання держави.

На противагу цьому активізувався Путін. Його публічні дії в цей час стали надто помітними.

У розвідці Міноборони Великої Британії не виключають, що таким чином глава Кремля прагнув продемонструвати свою силу.

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Джерело : Ministry of Defence

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