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Бедрак Вікторія, редакторка стрічки

Служба безпеки Латвії оцінила пряму загрозу з боку ПВК Вагнера

ПВК Вагнер
Фото: Getty Images

Служба державної безпеки Латвії заявила, що найманці ПВК Вагнера поки не становлять пряму загрозу національній безпеці країни.

Про це повідомляє Delfi.

Відповідно до своїх повноважень, служба постійно отримує інформацію про діяльність російської приватної військової компанії й оцінює пов’язані з нею ризики як для національної, так і для регіональної безпеки.

Після російського вторгнення в Україну Служба держбезпеки Латвії у співпраці з прикордонниками посилила заходи міграційного контролю, щоб запобігти в’їзду в Латвію іноземних громадян, які можуть становити загрозу нацбезпеці країни.

Раніше Польща, Латвія і Литва закликали посилити східний фланг НАТО через переміщення ПВК Вагнера до Білорусі.

Глава МЗС Литви заявив, що швидкість, з якою вагнерівці просувалися на Москву, свідчить про необхідність зміцнення оборони країн Балтії.

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Джерело: Delfi

Латвія, ПВК Вагнера
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