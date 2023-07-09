У Сочі – неспокійні ночі: у РФ затопило курортне місто

Уночі 9 липня в мікрорайоні Сочі Хоста вирувала злива.

У курортному селищі вода позмивала до купи понад десяток автомобілів. Окремі автівки позакидало в кювети.

Крім того, у Хості порозмивало асфальт.

Місцеві Telegram-канали стверджують, що люди під час негоди не постраждали.

– У Сочі – неспокійні ночі! Карма!!! – кепкує з росіян голова громадської ради при Одеській ОВА Сергій Братчук.

До слова, не лише жителі Сочі потерпали цієї ночі. У сусідній Адигеї на трасу зійшли селеві потоки.

Проїзду автодорогою немає. Водії чекають, поки розчистять трасу.

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