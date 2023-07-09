У Сочі – неспокійні ночі: у РФ затопило курортне місто
Уночі 9 липня в мікрорайоні Сочі Хоста вирувала злива.
У курортному селищі вода позмивала до купи понад десяток автомобілів. Окремі автівки позакидало в кювети.
Крім того, у Хості порозмивало асфальт.
Місцеві Telegram-канали стверджують, що люди під час негоди не постраждали.
– У Сочі – неспокійні ночі! Карма!!! – кепкує з росіян голова громадської ради при Одеській ОВА Сергій Братчук.
До слова, не лише жителі Сочі потерпали цієї ночі. У сусідній Адигеї на трасу зійшли селеві потоки.
Проїзду автодорогою немає. Водії чекають, поки розчистять трасу.
Шлях, якими добирались журналісти до передових позицій ЗСУ називають “дорогою життя”, бо навіть броньована машина не гарантує безпеки. Напередодні дві такі там і лишилися. Бійці зізнаються, тут переповнюють емоції.Марія Малевська