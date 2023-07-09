Україна від заколоту Пригожина лише виграє, а Шойгу ледь тримається в кріслі – ISW

Поки наслідки невдалого заколоту власника приватної військової компанії Вагнера Євгена Пригожина для Росії залишаються незрозумілими, проте уже зараз можна стверджувати, що Україна від повстання лише виграла і, переконані аналітики Інституту вивчення війни (ISW), може отримати ще більше.

По-перше, Путін після повстання ПВК Вагнера, що наразі є найефективнішою бойовою силою Росії, імовірно, не дасть їм воювати в Україні під час контрнаступу ЗСУ, що може назавжди погіршити загальну здатність Росії вести війну.

Крім того, поспішний відхід вагнерівців із Бахмута порушив російські позиції в цьому районі й сприяв тактичним успіхам, яких українські війська здобули навколо міста.

Непевною залишається й позиція міністра оборони РФ Сергія Шойгу. Один із відомих блогерів у Росії вже заявив про те, що російське військове керівництво наразі вирішує, чи не замінити Шойгу взагалі.

На правдивість його припущень, переконаний блогер, вказує той факт, що 6 липня із заступником міністра оборони В’єтнаму Хоанг Суан Тієном у Москві замість Шойгу зустрічався віце-прем’єр Росії Дмитро Черняшенко.

Те, що Міноборони РФ не спрямувало на таку зустріч свого представника, є безпрецедентним явищем, наголошує блогер.

В ISW натомість досі не впевнені, що Путін замінить міністра оборони чи начальника Генерального штабу генерала армії Валерія Герасимова, адже в Міноборони РФ, схоже, активно зацікавлені в представленні Шойгу як ефективного міністра.

До того ж напередодні Шойгу відвідував російських військовослужбовців-контрактників на полігонах Південного військового округу.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 501-шу добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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