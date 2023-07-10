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Світ
Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

Ердоган висунув нову умову для схвалення вступу Швеції до НАТО

Реджеп Таїп Ердоган
Фото: Depositphotos

Туреччина схвалить заявку Швеції на вступ до Організації Північноатлантичного договору після того, як Європейський Союз відкриє шлях для приєднання Анкари до блоку.

Про це повідомляє агенство Anadolu, яке процитувало заяву президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана.

Він пов’язав тему заявки Стокгольма з діалогом щодо вступу Анкари до Євросоюзу.

– Спочатку відкрийте шлях для вступу Туреччини до ЄС, а ми потім “розчистимо дорогу” для заявки Швеції (до НАТО. – Ред.), так само, як зробили це у випадку з Фінляндією. Туреччина вже 50 років очікує біля дверей ЄС, – зазначив Ердоган.

За його словами, Туреччина у всі періоди підтримувала курс “відчинених дверей” НАТО.

Проте Ердоган додав, що для просування процесу заявки Стокгольма на вступ до військового блоку необхідне виконання всіх положень тристороннього меморандуму (Туреччина-Швеція-Фінляндія).

Туреччина не єдина, хто хоче приєднатися до Євросоюзу. Статус країни-кандидата мають також Північна Македонія, Албанія, Сербія, Чорногорія, Україна, Молдова та Боснія і Герцеговина.

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Джерело: Anadolu

Європейський Союз, Реджеп Ердоган, Туреччина, Швеція
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