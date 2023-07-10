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Світ
Анастасія Кожушко, редакторка стрічки

Лідери Африки закликали Путіна показати “прагнення до миру”

володимир путін
Фото: Getty Images

Африканські лідери закликали президента Росії Володимира Путіна “продемонструвати своє бажання рухатися вперед з миром” напередодні саміту Росія – Африка цього місяця.

Про це в інтерв’ю Financial Times повідомив президент Сенегалу Макі Солла.

– Перед наступним самітом Росія – Африка Путін повинен вдатися до деяких дій, щоб продемонструвати своє бажання рухатися вперед із миром навіть у гуманітарному плані, – повідомив Солла виданню.

Зазначається, що відповідна вимога була передана Путіну під час миротворчої місії лідерів шести африканських країн до Києва та Москви у червні. Разом із Соллою до поїздки приєдналися його колеги з ПАР, Замбії, а також представники Уганди, Єгипту, Республіки Конго та Африканського Союзу.

Лідер Сенегалу заявив, що роль саміту в Санкт-Петербурзі полягатиме в тому, щоб побачити, як можна просунутися вперед у переговорах, які африканські лідери намагалися провести між Росією та Україною.

Країни Африки сильно постраждали від різкого зростання інфляції, спричиненого підвищенням цін на продовольство та енергоносії внаслідок розпочатої Росією війни проти України. Також держави африканського континенту є одними із найбільших імпортерів зерна та добрив з України та РФ, йдеться у матеріалі.

– Ми стикаємося з наслідками цієї війни. У нас великі проблеми з продовольчою безпекою та сільським господарством. Тому ми розмовляємо з обома сторонами, – додав Солла.

Президент Сенегалу сказав, що розуміє позицію України, яка висуває вимогу до Росії вивести війська з окупованої території, перш ніж вести перемовини щодо миру.

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Африка, Володимир Путін, Російська агресія
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