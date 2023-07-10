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Світ
Юлія Захарченко, редакторка стрічки

Не повторюйте помилок: Кулеба закликав ФРН не блокувати прискорений шлях України до НАТО

Дмитро Кулеба
Фото: МЗС

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликав уряд Німеччини не блокувати швидкий повноцінний вступ України до НАТО. Про це він заявив в інтерв’ю іноземним журналістам.

– Я закликаю уряд Німеччини не повторювати помилок, яких припустилася Меркель (колишній канцлер ФРН, – Ред.) у 2008 році, – зазначив очільник МЗС України.

Кулеба звернув увагу на той факт, що за якнайшвидший вступ України до НАТО вже висловилася переважна більшість членів Організації Північноатлантичного договору.

Він зазначив, що на саміті НАТО в Бухаресті у 2008 році Німеччина та Франція не підтримали членства України.

Нещодавно стало відомо, що уряди США і Німеччини мають намір блокувати заявку України на вступ до НАТО на саміті у Вільнюсі 11-12 липня. У ФРН наполягають на “недоречності” будь-яких формулювань про майже готовий вступ України до НАТО.

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Джерело: Tagesthemen

Війна в Україні, Дмитро Кулеба, МЗС України, Німеччина, НАТО, США
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