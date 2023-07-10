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Світ
Бедрак Вікторія, редакторка стрічки

Рішення Путіна не ліквідовувати ПВК Вагнера ставить його у незручне становище – ISW

володимир путін
Фото: Getty Images

Рішення російського диктатора Володимира Путіна не розправлятися швидко з ПВК Вагнера і не переслідувати учасників заколоту ставить його і його підлеглих у незручне становище.

Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

Зазначено, що 9 липня невідомі опублікували зображення того, що, ймовірно, є установчим статутом ПВК Вагнера. Аналітики припускають, що це зробили для того, щоб представити ПВК як професійну організацію.

У документі заявлено, що основоположними принципами компанії є боротьба у війні Росії проти України “на вірній службі президенту Росії Володимиру Путіну” і “російській нації”.

У ISW вважають, що рішення Путіна не карати ПВК і не переслідувати учасників заколоту ставить його самого і його підлеглих у незручне становище.

– Залишається незрозумілим, кому вигідний витік ймовірного установчого документа Вагнера, оскільки цей документ показує ПВК професійною і більш привабливою організацією порівняно з регулярними російськими збройними силами, – йдеться у звіті.

Інститут вказує, що ПВК все ще вербує нових членів у Росії, в той час, як Міноборони РФ проводить конкурентну кампанію з вербування вагнерівців для підписання контрактів з МО РФ.

– Рішення Путіна не розпускати ПВК Вагнера – раніше найбільш боєздатну силу Росії – ускладнює для Путіна та російських силовиків розуміння того, як взаємодіяти з ПВК, його лідерами і бойовиками, – додають фахівці.

Раніше у мережі з’явилися фото кладовища вагнерівців у Краснодарському краї. За 7 місяців цвинтар збільшився на 776 могил.

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Джерело: ISW
Володимир Путін, ПВК Вагнера, Росія
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