Укр Рус
Підтримати
Укр Рус
Популярні
Одна людина загинула, вісім у лікарні. У Польщі автобус з українцями врізався у фуру
З 11 липня в Україні обмежують продаж тютюнових виробів: що відомо
Ми воюємо, якщо це так: Байден заявив, що США вступлять у війну, якщо РФ нападе на члена НАТО
Зробив це навмисно. Чому Ердоган погодився повернути Україні захисників Азовсталі
Погрожуючи пістолетом, зґвалтував і пограбував: у Шепетівці чоловік напав на 10-класницю
Світ
Потребує перевірки
Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

США та Німеччина проти підтримки вступу України до НАТО на саміті – FT

прапори НАТО та України
Фото: Depositphotos

США та Німеччина за кілька днів до зустрічі лідерів військового блоку у Вільнюсі опинилися під значним тиском з боку інших союзників та вимогою продемонструвати більшу підтримку членства України в НАТО.

Про це повідомляє видання The Financial Times, посилаючись на джерела.

Зазначається, що Вашингтон і Берлін підтримали формулювання підсумкової заяви саміту, яка не містить цілковитої підтримки шляху до членства в НАТО, не кажучи вже про запрошення Києву приєднатися до блоку після закінчення війни, як того вимагають країни Східної Європи.

У матеріалі йдеться, що інші члени Організації Північноатлантичного договору були “захоплені зненацька консервативною позицією США і Німеччини”.

Розбіжності загрожують затьмарити прогрес щодо окремих довгострокових гарантій безпеки для Києва. Джерела FT поінформували, що Велика Британія, Франція, Німеччина, США та інші союзники мають намір оголосити про широку угоду на саміті.

За даними джерел видання, оскільки посли країн-членів НАТО не знайшли компромісу під час переговорів щодо тексту підсумкової заяви, ймовірно, лідери країн-членів блоку самі доопрацюють його на саміті.

Опоненти на чолі з Німеччиною і США стверджують, що НАТО не може погодитися ні на що, що може свідчити про те, що Україна перебуває на неминучому шляху до членства без попереднього виконання суворих стандартів управління, військових стандартів і озброєнь, і що блок не може взяти на себе зобов’язання, не знаючи, як і коли закінчиться війна.

Читайте також
Україна має стати членом НАТО, щойно дозволять обставини – глава Мюнхенської конференції
США та Німеччина проти підтримки вступу України до НАТО на саміті – FT

Джерело: Financial Times
Німеччина, НАТО, Саміт НАТО, США, Україна
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Країни НАТО домовилися усунути ПДЧ зі шляху України до вступу у військовий блок – Кулеба
НАТО
89% українців виступають за членство України в НАТО – опитування
Україна-НАТО
Чому не надходять гроші ВПО – причини затримки виплат
гроші, гривні, виплати
Україна має стати членом НАТО, щойно дозволять обставини – глава Мюнхенської конференції
США та Німеччина проти підтримки вступу України до НАТО на саміті – FT
Це буквально перестрілка: Кірбі пояснив важливість надання Україні касетних боєприпасів
США та Німеччина проти підтримки вступу України до НАТО на саміті – FT
Відео
Євген Пригожин та вагнерівці і досі не у Білорусі: де перебуває кухар Путіна із поплічниками

У Білорусі показали наметове містечко, де могли би розміститись і тренуватися представники ПВК Вагнер. Утім, після невдалого походу на Москву, тут їх ще не бачили. Так само достеменно не відомо, де перебуває сам Євген Пригожин.

Ярослава Марущенко
Вимагають докази загибелі у бою: чому сім’ям полеглих добровольців відмовляють у допомозі
США та Німеччина проти підтримки вступу України до НАТО на саміті – FT
Новини Факти ICTV – випуск новин за 17:30 (09.07.2023)
США та Німеччина проти підтримки вступу України до НАТО на саміті – FT
Новини Факти ICTV – випуск новин за 17:00 (09.07.2023)
США та Німеччина проти підтримки вступу України до НАТО на саміті – FT
Новини Факти ICTV – випуск новин за 16:30 (09.07.2023)
США та Німеччина проти підтримки вступу України до НАТО на саміті – FT
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь