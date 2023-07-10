США та Німеччина проти підтримки вступу України до НАТО на саміті – FT

США та Німеччина за кілька днів до зустрічі лідерів військового блоку у Вільнюсі опинилися під значним тиском з боку інших союзників та вимогою продемонструвати більшу підтримку членства України в НАТО.

Про це повідомляє видання The Financial Times, посилаючись на джерела.

Зазначається, що Вашингтон і Берлін підтримали формулювання підсумкової заяви саміту, яка не містить цілковитої підтримки шляху до членства в НАТО, не кажучи вже про запрошення Києву приєднатися до блоку після закінчення війни, як того вимагають країни Східної Європи.

У матеріалі йдеться, що інші члени Організації Північноатлантичного договору були “захоплені зненацька консервативною позицією США і Німеччини”.

Розбіжності загрожують затьмарити прогрес щодо окремих довгострокових гарантій безпеки для Києва. Джерела FT поінформували, що Велика Британія, Франція, Німеччина, США та інші союзники мають намір оголосити про широку угоду на саміті.

За даними джерел видання, оскільки посли країн-членів НАТО не знайшли компромісу під час переговорів щодо тексту підсумкової заяви, ймовірно, лідери країн-членів блоку самі доопрацюють його на саміті.

Опоненти на чолі з Німеччиною і США стверджують, що НАТО не може погодитися ні на що, що може свідчити про те, що Україна перебуває на неминучому шляху до членства без попереднього виконання суворих стандартів управління, військових стандартів і озброєнь, і що блок не може взяти на себе зобов’язання, не знаючи, як і коли закінчиться війна.

Джерело : Financial Times

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