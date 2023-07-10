Збирали дані про плани влади: у Молдові судитимуть двох громадян Росії за шпигунство

Служба інформації та безпеки Молдови й прокуратура з боротьби із організованою злочинністю передали до суду кримінальну справу про шпигунство й державну зраду щодо чотирьох людей.

Керівник молдовської спецслужби Александр Мустяца заявив, що у справі фігурують двоє громадян Молдови і двоє росіян.

Їх підозрюють у створенні в Молдові агентурної мережі для дестабілізації ситуації та здійснення впливу на політичні процеси.

– Із 2020 року громадяни РФ Юрій Г. і Вадим І. під командуванням ФСБ Росії наймали громадян Молдови, створюючи агентурну мережу на нашій території. Їхні дії були спрямовані на вплив на політичні процеси в Молдові в інтересах Росії, збереження залежності Молдови від РФ, – сказав Мустяца.

Протягом двох років підозрювані збирали дані про плани молдовської влади, комромат на політиків, здійснювали кампанії дезінформації, переважно в Telegram-каналах.

Після 24 лютого 2022 року росіяни найняли людей для масових заворушень і провокацій у Молдові, розповів Мустяца.

Діяльність агентів РФ фінансувала через криптовалюту й неофіційну мережу переказу грошей. Тільки у 2021 році з Росії в Молдову надійшло приблизно $500 тис.

За словами голови СІБ, один із завербованих агентів – громадянин Молдови – перебуває під арештом за обвинуваченням у зраді батьківщини, йому загрожує до 20 років в’язниці.

З-поміж чотирьох фігурантів справи одного оголосили в розшук.

Джерело: NewsMaker

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