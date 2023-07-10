Укр Рус
Підтримати
Укр Рус
Популярні
Одна людина загинула, вісім у лікарні. У Польщі автобус з українцями врізався у фуру
З 11 липня в Україні обмежують продаж тютюнових виробів: що відомо
Ми воюємо, якщо це так: Байден заявив, що США вступлять у війну, якщо РФ нападе на члена НАТО
Зробив це навмисно. Чому Ердоган погодився повернути Україні захисників Азовсталі
Погрожуючи пістолетом, зґвалтував і пограбував: у Шепетівці чоловік напав на 10-класницю
Світ
Валентина Чорна, редакторка стрічки

Збирали дані про плани влади: у Молдові судитимуть двох громадян Росії за шпигунство

шпигуни РФ
Фото: Depositphotos

Служба інформації та безпеки Молдови й прокуратура з боротьби із організованою злочинністю передали до суду кримінальну справу про шпигунство й державну зраду щодо чотирьох людей.

Керівник молдовської спецслужби Александр Мустяца заявив, що у справі фігурують двоє громадян Молдови і двоє росіян.

Їх підозрюють у створенні в Молдові агентурної мережі для дестабілізації ситуації та здійснення впливу на політичні процеси.

– Із 2020 року громадяни РФ Юрій Г. і Вадим І. під командуванням ФСБ Росії наймали громадян Молдови, створюючи агентурну мережу на нашій території. Їхні дії були спрямовані на вплив на політичні процеси в Молдові в інтересах Росії, збереження залежності Молдови від РФ, – сказав Мустяца.

Протягом двох років підозрювані збирали дані про плани молдовської влади, комромат на політиків, здійснювали кампанії дезінформації, переважно в Telegram-каналах.

Після 24 лютого 2022 року росіяни найняли людей для масових заворушень і провокацій у Молдові, розповів Мустяца.

Діяльність агентів РФ фінансувала через криптовалюту й неофіційну мережу переказу грошей. Тільки у 2021 році з Росії в Молдову надійшло приблизно $500 тис.

За словами голови СІБ, один із завербованих агентів – громадянин Молдови – перебуває під арештом за обвинуваченням у зраді батьківщини, йому загрожує до 20 років в’язниці.

З-поміж чотирьох фігурантів справи одного оголосили в розшук.

Читайте також
У Бразилії розпочали розслідування через російських шпигунів – WSJ
Бразилія - прапор

Джерело: NewsMaker

Молдова, Шпигуни
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Завдяки мужності українських військових ми маємо мир у Молдові – Санду
Президентка Молдови Мая Санду
Влаштувався завгоспом на оборонний завод: СБУ викрила на Кіровоградщині агента ФСБ
СБУ викрила на Кіровоградщині агента ФСБ
Санду закликала Грузію терміново відпустити Саакашвілі на лікування за кордон
Президентка Молдови Мая Санду
Уявити ЄС без України, Молдови й Західних Балкан неможливо – Урсула фон дер Ляєн
Урсула фон дер Ляєн
У Бразилії розпочали розслідування через російських шпигунів – WSJ
Бразилія - прапор
Відео
Євген Пригожин та вагнерівці і досі не у Білорусі: де перебуває кухар Путіна із поплічниками

У Білорусі показали наметове містечко, де могли би розміститись і тренуватися представники ПВК Вагнер. Утім, після невдалого походу на Москву, тут їх ще не бачили. Так само достеменно не відомо, де перебуває сам Євген Пригожин.

Ярослава Марущенко
Вимагають докази загибелі у бою: чому сім’ям полеглих добровольців відмовляють у допомозі
Збирали дані про плани влади: у Молдові судитимуть двох громадян Росії за шпигунство
Новини Факти ICTV – випуск новин за 17:30 (09.07.2023)
Збирали дані про плани влади: у Молдові судитимуть двох громадян Росії за шпигунство
Новини Факти ICTV – випуск новин за 17:00 (09.07.2023)
Збирали дані про плани влади: у Молдові судитимуть двох громадян Росії за шпигунство
Новини Факти ICTV – випуск новин за 16:30 (09.07.2023)
Збирали дані про плани влади: у Молдові судитимуть двох громадян Росії за шпигунство
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь