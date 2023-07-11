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Світ
Валентина Летяк, редакторка стрічки

НАТО має створити військові бази біля кордонів РФ – президент Литви

НАТО має створити військові бази біля кордонів РФ – президент Литви
Фото: Getty Images

Півночноатлантичний блок має скасувати обмеження щодо створення постійних оборонних баз поблизу кордонів Росії, оскільки базовий договір з Москвою “мертвий”.

Про це заявив президент Литви Гітанас Науседа в інтерв’ю The Times.

– Оскільки Росія робить активні кроки щодо розміщення тактичної ядерної зброї в Білорусі, і ми маємо всі докази, що це відбувається, ми повинні нарешті оголосити цей основний акт Росія-НАТО мертвим, – сказав Науседа.

Йдеться про акт від 1997 року про відносини та співробітництво з Росією, за умовами якого НАТО не розміщує на постійній основі військові бази поблизу її кордонів.

Науседа також закликав західні країни не дозволити залякати себе ядерним шантажем, а подумати про збільшення військових витрат у “дуже небезпечній” ситуації.

За його словами, НАТО має залишатися сильним перед обличчям загрози ядерної зброї Путіна.

11-12 липня у Вільнюсі відбудеться черговий саміт Організації Північноатлантичного договору. За його результатами Україна розраховує отримати запрошення приєднатися до НАТО з “відкритою датою”.

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Єнс Столтенберг

Джерело: The Times
Війна в Україні, Литва, НАТО, Російська агресія, Росія-НАТО, Саміт НАТО, Ядерна зброя
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