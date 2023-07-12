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Марта Бондаренко, редакторка стрічки

У розпал війни вступ України до НАТО неможливий – Блінкен

Ентоні Блінкен
Фото: Getty Images

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що Україні не можна пропонувати вступити в НАТО, поки триває війна.

Про це він сказав в інтерв’ю NBC News.

За словами Блінкена, Україна домоглася реального прогресу і НАТО допомагатиме проводити реформи, як у сфері безпеки, так і у сфері демократії.

Але всім зрозуміло, включно з президентом Володимиром Зеленським, що в розпал війни вступ до НАТО неможливий, заявив глава Держдепу.

Блінкен наголосив, що НАТО налаштоване допомагати Україні в довгостроковій перспективі.

– Одна з речей, яка стане результатом цього саміту, – це не тільки те, що ми робимо зараз для України, але й те, що блок планує зробити, і що країни окремо планують зробити, щоб допомогти Україні розбудувати свій потенціал стримування і оборони, – сказав Ентоні Блінкен.

На його думку, це дає сигнал Путіну, що він не може пережити нас, він не може пережити Україну, він не може пережити всі країни, які підтримують Україну, і в його інтересах покласти край цій війні якнайшвидше.

Держсекретар вважає, що зараз НАТО більш єдина, ніж будь-коли, адже напередодні президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган відмовився від перешкоджання Швеції вступу до НАТО.

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Війна в Україні, Ентоні Блінкен, Саміт НАТО
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