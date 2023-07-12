Байден буде відвертим із Зеленським: Салліван про зустріч лідерів на саміті НАТО

Президент США Джо Байден буде відвертим під час зустрічі з українським колегою Володимиром Зеленським на саміті НАТО у Вільнюсі, проте планує “уважно вислухати” його після того, як він висловив розчарування статусом членства України в НАТО.

Про це заявив в ефірі CNN радник президента США з питань національної безпеки Джейк Салліван.

– Ми будемо працювати з Україною на шляху до НАТО. Але ми не готові запросити Україну сьогодні. Президент Зеленський, очевидно, має інший погляд на це. Але президент Байден буде сьогодні з ним відвертим, як у кожній телефонній розмові та під час зустрічей, виклавши свою думку, а потім уважно вислухавши те, що має сказати президент України, – наголосив він.

Салліван додав, що м’яч на українському полі в рамках процесу Річної національної програми НАТО, і зараз “приділятиметься особлива увага швидкому просуванню в певних сферах задля посилення стійкості української демократії”.

Раніше президент Володимир Зеленський назвав результати саміту НАТО у Вільнюсі хорошими, але не ідеальними, оскільки Україна не отримала запрошення.

Джерело : CNN

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